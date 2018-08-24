Иностранные наблюдатели посетят масштабные учения на Балаковской АЭС

БАЛАКОВО, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Комплексные противоаварийные учения по отработке навыков локализации и ликвидации последствий тяжелых аварий на атомных станциях пройдут 19-21 сентября на Балаковской АЭС в Саратовской области, присутствие уже подтвердили шесть иностранных наблюдателей, сообщили журналистам в управлении информации и общественных связей станции.

Такие крупные учения ежегодно проводятся на одной из атомных станций России. Их сценарий основан на "практически невероятном" сочетании многих неблагоприятных событий: природных катаклизмов, отказов систем энергоблоков и других. Цель учений — отработать практику взаимодействия разных ведомств и технических средств. В конечном счете учения способствуют повышению безопасности эксплуатации российских АЭС. В 2017 году такие учения проходили на Ростовской АЭС.

По словам представителя Балаковской АЭС Натальи Бондаренко, к нынешним учениям привлекаются группа оказания экстренной помощи атомным станциям концерна "Росэнергоатом", силы и средства министерства обороны, МЧС, персонал и аварийно-спасательные формирования Балаковской АЭС и ФГУП "Аварийно-технический центр Минатома России" (Санкт-Петербург).

"В период проведения учений в районе расположения Балаковской АЭС предусмотрено использование инженерной и другой специальной техники, а также пассажирского транспорта с практической отработкой эвакуации граждан… Механизированная колонна привлекающихся к учениям подразделений войск РХБЗ из пункта постоянной дислокации в городе Шиханы в район проведения учений выдвинется к 5 сентября", — отметила Бондаренко во время пресс-тура по АЭС.

В пресс-центре уточнили, что свое присутствие на учениях подтвердили по два наблюдателя от Шведского агентства по радиационной безопасности SSM, от Комиссариата по атомной энергии Франции и от Корейского института ядерной безопасности (Южная Корея). Учения не повлияют на штатную работу Балаковской АЭС и жизнедеятельность города Балаково и близлежащего района, заверили на станции.

Балаковская АЭС расположена на левом берегу Саратовского водохранилища Волги в 10 километрах северо-восточнее города Балаково. Станция обеспечивает четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Балаковская АЭС является филиалом электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом". Станция имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 установленной мощностью по 1 тысяче МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй — в 1987 году, третий — в 1988 году и четвертый — в 1994 году.