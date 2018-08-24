Иностранные наблюдатели посетят масштабные учения на Балаковской АЭС

БАЛАКОВО, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Комплексные противоаварийные учения по отработке навыков локализации и ликвидации последствий тяжелых аварий на атомных станциях пройдут 19-21 сентября на Балаковской АЭС в Саратовской области, присутствие уже подтвердили шесть иностранных наблюдателей, сообщили журналистам в управлении информации и общественных связей станции.
По словам представителя Балаковской АЭС Натальи Бондаренко, к нынешним учениям привлекаются группа оказания экстренной помощи атомным станциям концерна "Росэнергоатом", силы и средства министерства обороны, МЧС, персонал и аварийно-спасательные формирования Балаковской АЭС и ФГУП "Аварийно-технический центр Минатома России" (Санкт-Петербург).
"В период проведения учений в районе расположения Балаковской АЭС предусмотрено использование инженерной и другой специальной техники, а также пассажирского транспорта с практической отработкой эвакуации граждан… Механизированная колонна привлекающихся к учениям подразделений войск РХБЗ из пункта постоянной дислокации в городе Шиханы в район проведения учений выдвинется к 5 сентября", — отметила Бондаренко во время пресс-тура по АЭС.
Балаковская АЭС расположена на левом берегу Саратовского водохранилища Волги в 10 километрах северо-восточнее города Балаково. Станция обеспечивает четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Балаковская АЭС является филиалом электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом". Станция имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 установленной мощностью по 1 тысяче МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй — в 1987 году, третий — в 1988 году и четвертый — в 1994 году.