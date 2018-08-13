Прорывные технологии станут главной темой форума Росатома NDExpo-2018

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Главной темой предстоящего пятого ежегодного международного форума NDExpo, проходящего под эгидой госкорпорации "Росатом", станет "Глобальное технологическое лидерство: прорывные технологии и скорость изменений", сообщила пресс-служба оператора форума компании "Атомэкспо".

"Деловую программу откроет пленарная дискуссия на эту тему. Эксперты обсудят, что определяет прорывную технологию, какие факторы и изменения определяют успешность внедрения прорывной технологии, как скорость изменения технологического уклада влияет на стратегию крупных компаний по развитию прорывных технологий", — говорится в сообщении.

Форум NDExpo-2018 пройдет 25-27 сентября в Москве на площадке технопарка "Сколково". Стратегический информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

В рамках форума состоится еще несколько пленарных дискуссий: "Цифровая трансформация", "Умный город", "Трансфер технологий: потребности госкомпаний и реалии рынка", "Обеспечение безопасного обращения с опасными отходами", а также открытое заседание-дискуссия "Меры поддержки реализации проектов" и круглый стол "Финансирование технологий будущего: завтра наступает сегодня". Также запланированы интерактивные сессии по ключевым рынкам и технологиям Национальной технологической инициативы (НТИ): "Энерджинет" (Energynet), "Маринет" (Marinet), "Сэйфнет" (Safenet), "Нейронет" (Neuronet) и "Технет" (Technet).

В рамках деловой программы состоятся презентации проектов, реализуемых Росатомом в целях развития инновационной среды: "Вектор" (конкурс стартап-проектов по таким высокотехнологичным направлениям, как аддитивные технологии, робототехника, композитные материалы, цифровые платформы, накопители энергии, чистая вода и др.); "ТеМП" (Турнир молодых профессионалов"); "Бизнес-мастерская" (программа развития бизнес-компетенций).

Также в рамках NDExpo-2018 организуется выставка, на которой будут представлены новые продукты, решения и компетенции по таким направлениям, как новые материалы и технологии; автоматические системы управления технологическими процессами, цифровая энергетика, решения для нефтегазовой отрасли; интеллектуальные системы безопасности; "умные" инфраструктурные решения для городов; проекты для развития Арктики.

В мероприятиях NDExpo-2018 планируется участие крупных российских и зарубежных компаний и корпораций: РЖД, Ростеха, Роскосмоса, ФСК ЕЭС, СИБУР, Интер РАО, СУЭК, Schneider Electric и других. Ожидается, что в выставке примут участие ведущие предприятия и организации Росатома.

Международный форум NDexpo проводится ежегодно, с 2014 года, в различных регионах России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород) в целях демонстрации высокотехнологичных продуктов и решений для ключевых отраслей промышленности, расширения сотрудничества и развития стратегических партнерств. В работе NDExpo-2017 приняли участие свыше 1700 представителей более 600 компаний и организаций. Спикерами деловой программы выступили 85 экспертов.