В Росатоме рассказали об осложнении работы на мировых рынках

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Росатому в 2017 году пришлось вести работу по продвижению российских ядерно-энергетических технологий на мировых рынках в серьезно осложнившихся международных условиях, Росатом будет работать по снижению возникших рисков, говорится в годовом отчете госкорпорации за прошлый год.
Заместитель генерального директора — директор блока международной деятельности Росатома Николай Спасский пояснил, как госкорпорация планирует снижать для себя риски, связанные с текущей ситуацией.
"Постановка задачи в оборонительном залоге сама по себе подрывает шансы на победу. При том что риски, безусловно, надо минимизировать", — сказал Спасский, слова которого цитируются в отчете.
"В-третьих, необходимо строжайшим образом соблюдать все международные требования, регламентирующие отношения между странами в сфере мирного использования ядерной энергии. В первую очередь это относится к требованиям из области ядерного нераспространения и экспортного контроля в целом, а также ядерной и физической безопасности", — отметил Спасский. В-четвертых, запуская новый международный проект, особенно если речь идет о таких долгосрочных и крупномасштабных проектах, как сооружение АЭС и центров ядерной науки и технологий, необходимо грамотно и четко формулировать взаимные обязательства, сказал он. "Сейчас, без ложной скромности, мы научились это делать", — добавил Спасский.
Он также подчеркнул важность постоянного и самого плотного взаимодействия со всеми участниками российского межведомственного сообщества.