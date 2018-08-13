В Росатоме рассказали об осложнении работы на мировых рынках

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Росатому в 2017 году пришлось вести работу по продвижению российских ядерно-энергетических технологий на мировых рынках в серьезно осложнившихся международных условиях, Росатом будет работать по снижению возникших рисков, говорится в годовом отчете госкорпорации за прошлый год.

"Конкуренты задействовали не только значительные финансовые ресурсы и поддержку по линии государств, но также возможности неправительственных организаций и частного бизнеса. Участились попытки задействовать международные площадки для внесения изменений в существующие и разрабатываемые международные нормы и руководства в области ядерной энергии, которые могли бы негативно сказаться на российской атомной отрасли", — говорится в отчете.

Заместитель генерального директора — директор блока международной деятельности Росатома Николай Спасский пояснил, как госкорпорация планирует снижать для себя риски, связанные с текущей ситуацией.

"Постановка задачи в оборонительном залоге сама по себе подрывает шансы на победу. При том что риски, безусловно, надо минимизировать", — сказал Спасский, слова которого цитируются в отчете.

"Во-первых, мы должны выходить на мировой рынок с таким предложением (прежде всего по цене, качеству и срокам), которого нет у наших конкурентов. Лучшая страховка против применения к тебе дискриминационных мер — быть незаменимым", — отметил Спасский. "Во-вторых, и это очень важно, надо неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства, независимо от политической конъюнктуры. Причем значение этого фактора еще более возрастает сегодня, когда ряд государств откровенно злоупотребляют применением политических запретов и ограничений в сфере международного экономического сотрудничества", — добавил замглавы Росатома.

"В-третьих, необходимо строжайшим образом соблюдать все международные требования, регламентирующие отношения между странами в сфере мирного использования ядерной энергии. В первую очередь это относится к требованиям из области ядерного нераспространения и экспортного контроля в целом, а также ядерной и физической безопасности", — отметил Спасский. В-четвертых, запуская новый международный проект, особенно если речь идет о таких долгосрочных и крупномасштабных проектах, как сооружение АЭС и центров ядерной науки и технологий, необходимо грамотно и четко формулировать взаимные обязательства, сказал он. "Сейчас, без ложной скромности, мы научились это делать", — добавил Спасский.

Он также подчеркнул важность постоянного и самого плотного взаимодействия со всеми участниками российского межведомственного сообщества.