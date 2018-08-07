Россия может изготовить Южной Корее ядерный реактор для морских судов

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия может помочь изготовить "под ключ" по заказу Южной Кореи ядерную энергетическую установку для морских судов, в качестве эталона для нее рассматривается реакторная установка РИТМ-200, которая будет работать на новых российских атомных ледоколах, следует из публичного годового отчета предприятия госкорпорации "Росатом" АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) за 2017 год, размещенного на сайте предприятия.

"В ноябре 2017 года в ходе встречи в Нижнем Новгороде представители Корейского исследовательского института по атомной энергии (KAERI) сообщили, что в настоящее время корейская сторона рассматривает возможность разработки концепции нового реактора мощностью около 150–200 МВт для морских судов и в качестве референтного дизайна рассматривает реакторную установку РИТМ-200", — говорится в отчете.

"Российская сторона сообщила о готовности сотрудничать с корейской стороной по изготовлению реакторной установки "под ключ" после направления корейской стороной официального запроса о сотрудничестве и получения соответствующего одобрения госкорпорации "Росатом", — отмечается в отчете.

Корейская сторона также обозначила возможные направления сотрудничества по этому проекту, в том числе совместные исследования по ряду тем.

РИТМ-200 — реакторная установка, разработанная "ОКБМ Африкантов", и предназначенная для установки на атомных ледоколах и перспективных плавучих атомных станциях. Установка включает в себя два ядерных реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Три атомных ледокола проекта 22220 "Арктика", "Сибирь" и "Урал" с реакторной установкой РИТМ-200 сейчас строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

"ОКБМ Африкантов" – одно из ведущих предприятий российской атомной отрасли, входит в машиностроительный дивизион Росатома холдинг "Атомэнергомаш". "ОКБМ Африкантов" занимает ведущие позиции в создании реакторных установок различного типа и назначения.