На втором энергоблоке Нововоронежской АЭС-2 начались комплексные испытания

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Специалисты начали комплексные испытания оборудования и систем реакторной установки строящегося второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2, это важнейший этап перед пуском нового блока, сообщает управление информации и общественных связей НВАЭС.

Речь идет о так называемой холодно-горячей обкатке реакторной установки энергоблока, в ходе которой пройдет проверка работоспособности оборудования реактора в проектных режимах и проведение всего комплекса его предпусковых испытаний. Начало холодно-горячей обкатки знаменует собой старт полномасштабных пусконаладочных работ на строящемся энергоблоке и проводится для подтверждения его надежной и безопасной эксплуатации.

"Мы должны подтвердить, что все механизмы работают штатно, и впоследствии перейти к этапам, которые связаны с получением лицензии Ростехнадзора на загрузку ядерного топлива в реактор", — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров, слова которого цитируются в сообщении. Как сообщается в пресс-релизе, холодно-горячая обкатка продлится около 100 дней.

Нововоронежская АЭС — филиал АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). Станция расположена на берегу реки Дон в 42 километрах южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным — прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 году, второй — в 1969 году, третий — в 1971 году, четвертый — в 1972 году, пятый — в 1980 году. Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС (по другой классификации — энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2) начал выработку электроэнергии в августе 2016 года, в промышленную эксплуатацию был сдан в конце февраля 2017 года.