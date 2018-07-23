Росатом поможет Татарстану получать энергию и сырье из мусора

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш" (АЭМ) изготовит основное длинноцикловое оборудование для завода по термической переработке отходов в энергию и сырье в Казани, соответствующий контракт на 3,6 миллиарда рублей был заключен с компанией АГК-2 ("дочка" входящей в госкорпорацию "Ростех" группы компаний "РТ-Инвест", реализующей проект "Энергия из отходов"), сообщила пресс-служба "Атомэнергомаша".

Как отмечается в сообщении, новый контракт стал продолжением сотрудничества АЭМ и "РТ-Инвест" — в конце 2017 года был подписан договор на поставку оборудования для четырех заводов в Московской области. В общей сложности оба договора предусматривают изготовление, поставку и установку четырнадцати единиц котельного оборудования – две для завода в Казани и по три на каждый завод в Московской области, а также другого длинноциклового оборудования. Общая сумма контрактов на поставку оборудования для пяти заводов составляет более 24 миллиардов рублей.

Заводы по переработке отходов будут строиться по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Один завод в Казани с установленной электрической мощностью 55 МВт сможет перерабатывать 550 тысяч тонн мусора ежегодно.

Котельное оборудование для заводов будет выпускаться предприятием "Атомэнергомаша" ПАО "ЗиО-Подольск". В настоящее время на предприятии уже запущено производство оборудования для подмосковных заводов по переработке отходов.

"В начале 2020 года намечены первые поставки, а к 2021 году все элементы длинноциклового оборудования будут смонтированы на предприятии в Татарстане", — отметил генеральный директор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов, слова которого цитируются в сообщении.