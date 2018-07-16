Более 1600 ядерщиков из Бангладеш пройдут подготовку в России

РУППУР (Бангладеш), 16 июл — РИА Новости. Свыше 1600 специалистов из Бангладеш будут направлены в Россию для прохождения подготовки в области атомной энергетики в рамках реализации проекта строительства АЭС "Руппур", сообщил российским журналистам министр науки и технологий страны Яфеш Осман.

В субботу в округе Пабна в Бангладеш прошла торжественная церемония заливки первого бетона в основание энергоблока №2 АЭС "Руппур". В ней приняли участие премьер-министр страны Шейх Хасина, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин.

"В рамках проекта АЭС "Руппур" более 1600 человек будут обучены ядерным технологиям в России. Вы сами видите, каков уровень нашего сотрудничества", — сказал Осман вскоре после окончания церемонии.

По его словам, концепция создания в Бангладеш собственной ядерной программы принадлежит основателю, первому президенту и премьер-министру страны Муджибуру Рахману. "Наш премьер-министр Шейх Хасина всегда стремилась реализовать мечту своего отца", — сказал министр. Таким образом, отметил он, для Бангладеш АЭС "Руппур" является "проектом мечты".

"Мы благодарны России за "Руппур" и Росатому — за реализацию данного проекта в соответствии с графиком", — подытожил собеседник.

АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Строительство первого энергоблока станции началось 30 ноября 2017 года.

Восьмого июля нынешнего года регулирующий орган Бангладеш в сфере атомной энергетики выдал лицензию на начало строительства энергоблока №2. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока АЭС "Руппур" намечено на 2023 год, второго — на 2024 год.