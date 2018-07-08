Четвертый энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключили на ремонт

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Четвертый энергоблок Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта, сообщает в воскресенье оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".

"Восьмого июля в 00.43 (время совпадает с мск) энергоблок №4 Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения капитального планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 65 календарных дней", — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах норм.

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт. Сейчас решается вопрос с продлением эксплуатации третьего энергоблока данной станции — государственная инспекция ядерного регулирования Украины 16 июля примет решение о возможности продления срока эксплуатации.