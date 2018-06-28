Антонов: Россия продолжит строить самые современные атомные электростанции

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Россия намерена и дальше строить самые современные и самые защищенные с точки зрения обеспечения безопасности атомные электростанции, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая в госдепартаменте на Конференции по случаю 50-летия открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Россия последовательно выступает за широкий доступ государств-членов ДНЯО к благам мирного атома. Здесь необходимо соблюдение баланса между освоением атомной энергии в мирных целях, укреплением режима нераспространения ядерного оружия и системы гарантий МАГАТЭ", — сказал посол.

Антонов отметил, что Россия поставляет партнерам атомное энергетическое оборудование, ядерный или иной материал, а также помогает странам "создавать целую ядерную отрасль, включающую в себя науку, обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности, а также подготовку национальных кадров".

"Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и дальше строить самые современные и самые защищенные с точки зрения обеспечения безопасности атомные электростанции. Один пример. Российская госкорпорация "Росатом" осуществляет реализацию проектов сооружения 33-х энергоблоков АЭС за рубежом. Россия твердо настроена на тесное взаимодействие со странами-участницами ДНЯО в деле создания подлинно современной системы сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии", — отметил высокопоставленный дипломат.