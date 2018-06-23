Названа дата строительства центра ядерных исследований в Боливии

МЕХИКО, 23 июн – РИА Новости. Строительство Центра ядерных исследований и технологий в Боливии начнется в июле этого года при помощи России, сообщил российский посол в этой стране Владимир Спринчан.

В сентябре 2017 года в Вене в рамках 61-й генеральной конференции МАГАТЭ был подписан контракт между Агентством по атомной энергии Боливии и АО "Государственный специализированный проектный институт" (входит в Росатом) на сооружение Центра ядерных исследований и технологий в Эль-Альто.

"Проект готов к началу реализации, и в конце июля должны стартовать работы в Эль-Альто", — приводит заявление Спринчана агентство ABI.

Центр будет оснащен реакторной установкой на базе исследовательского водо-водяного реактора номинальной мощностью 200 кВт, многоцелевой экспериментальной гамма-установкой, а также циклотронно-радиофармакологическим комплексом, инженерными сооружениями и различными лабораториями. Инвестиции в проект составят свыше 300 миллионов долларов.

Проектный срок службы центра составляет 50 лет. По истечении этого срока реактор может быть модернизирован для продления срока эксплуатации. Центр обеспечит широкое применение радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности человека.

Проект сооружения центра уникален для мировой атомной отрасли. Выбранный боливийской стороной вариант размещения центра является самой высотной (4000 метров над уровнем моря) из всех площадок в мире, на которых ранее были построены атомные объекты.