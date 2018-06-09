На новом блоке Нововоронежской АЭС-2 началась загрузка имитаторов топлива

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор начата на новом втором энергоблоке Нововоронежской АЭС-2 для проверки соответствия характеристик реакторной установки проектным требованиям, это один из ключевых этапов подготовки к пуску блока, сообщило управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

Имитаторы ТВС — точная копия тепловыделяющих сборок, полностью повторяющая их конструкцию, но не содержащая ядерного топлива. Поэтому имитаторы используют вместо штатных ТВС в период пуско-наладочных работ.

ИТВС предназначены для моделирования геометрии активной зоны ядерного реактора и получения данных о реакторной установке, которые необходимы для подтверждения безопасности реактора и соответствия его работы требованиям проекта. На данном этапе в реакторной установке достигаются параметры, аналогичные рабочему режиму, и проверяется качество монтажа реактора.

Всего в реактор ВВЭР-1200 нового энергоблока загрузят 163 имитатора, по весу и размерам полностью идентичных рабочим тепловыделяющим сборкам. Отличие состоит в том, что урановые таблетки в имитаторах ТВС заменены на свинцовые. "Это нужно для того, чтобы проверить основные гидравлические характеристики активной зоны, главных циркуляционных насосов и других реакторных систем. С ними проведут фазу холодно-горячей обкатки, которая продлится в течение 21 суток", — пояснил ведущий инженер-физик отдела ядерной безопасности и надёжности Нововворонежской АЭС Михаил Жук, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что физический пуск энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 планируется осуществить в нынешнем году.

Нововоронежская АЭС — филиал АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). Станция расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным — прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 году, второй — в 1969 году, третий — в 1971 году, четвертый — в 1972 году, пятый — в 1980 году. Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС (по другой классификации — энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2) начал выработку электроэнергии в августе 2016 года, в промышленную эксплуатацию был сдан в конце февраля 2017 года.