Китай готов развивать с Россией сотрудничество в атомной сфере

ПЕКИН, 8 июн — РИА Новости. Китай готов развивать с Россией сотрудничество, как в традиционных сферах, так и в других областях, в том числе, в атомной, заявил премьер госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Уже в этом году уже можем ожидать 100 миллиардов долларов США (двусторонний товарооборот – ре.). Мы уже выполнили поставленную задачу и можем еще подниматься на новый уровень. Мы готовы вместе с вами развивать сотрудничество в традиционных сферах и в новых сферах, в частности, в атомной сфере", — сказал Ли Кэцян.

Он заметил, что двустороннее сотрудничество после завершения падения товарооборота между Китаем и Россией сохраняет высокую динамику.

Путин прибыл в Пекин в пятницу с государственным визитом, в субботу и в воскресенье Путин примет участие в саммите ШОС, который пройдет в китайском Циндао.