Китай готов развивать с Россией сотрудничество в атомной сфере

ПЕКИН, 8 июн — РИА Новости. Китай готов развивать с Россией сотрудничество, как в традиционных сферах, так и в других областях, в том числе, в атомной, заявил премьер госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он заметил, что двустороннее сотрудничество после завершения падения товарооборота между Китаем и Россией сохраняет высокую динамику.
Путин прибыл в Пекин в пятницу с государственным визитом, в субботу и в воскресенье Путин примет участие в саммите ШОС, который пройдет в китайском Циндао.