Росатом будет добывать уран на новых месторождениях в Бурятии с 2020 года

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. АО "Хиагда" (входит в контур управления горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом") начало подготовку к освоению Количиканского и Дыбрынского месторождений урана на Хиагдинском рудном поле, сообщила пресс-служба уранового холдинга АРМЗ.

На этих месторождениях начаты инженерно-геологические изыскания под строительство добычных объектов. Начало добычи на новых месторождениях Хиагдинского рудного поля запланировано на 2020 год и рассчитано на несколько десятилетий вперёд, отмечается в сообщении.

В настоящее время "Хиагда" ведет отработку Хиагдинского и Источного месторождений урана, строительство и горно-подготовительные работы ведутся на Вершинном месторождении. После вовлечения Количиканского и Дыбрынского месторождений начнется поступательное освоение Тетрахского, Намаруского и Кореткондинского месторождений также на Хиагдинском рудном поле.

"Хиагда" расположена в Баунтовском районе Бурятии на территории Витимского уранорудного района. Запасы этого района оцениваются более чем в 350 тысяч тонн урана. По оценкам специалистов, "Хиагда" в ближайшем будущем может стать центром уранодобывающей промышленности России. Предприятие добывает уран экологически щадящим методом так называемого подземного выщелачивания.