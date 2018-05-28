МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Подписание соглашения о развитии проекта сооружения в Иордании энергетического ядерного реактора малой мощности по российскому проекту говорит о том, что Иордания заинтересована в России как в партнере по созданию у себя атомной энергетики, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев.

Ранее Комиссия по атомной энергии Иордании и входящая в Росатом компания "Русатом Оверсиз" подписали соглашение о развитии проекта сооружения в Иордании малого модульного реактора (ММР) российского дизайна. Сообщалось, что при этом Иордания останавливает проект по строительству у себя с участием России большой АЭС общей электрической мощностью 2 тысячи МВт. Причиной названы высокая стоимость проекта АЭС для экономики Иордании и целесообразность строительства атомного блока малой (порядка 200 МВт) мощности для энергетики страны.

"Подписание соглашения о развитии проекта сооружения в Иордании малого модульного реактора по российскому проекту свидетельствует о том, что Иордания заинтересована в России как в партнере по созданию новой для себя отрасли атомной энергетики, доверяет российским ядерным технологиям и ценит уникальный опыт российских атомщиков", — сказал Гусев РИА Новости.

"Смещение фокуса в сторону малых модульных реакторов связано с финансовой ситуацией в Иорданском Королевстве, но это отнюдь не исключает продолжения диалога по строительству более мощной атомной станции в будущем. Благодаря тому, что Росатом обладает широкими компетенциями в строительстве реакторов разной мощности, иорданская сторона остается приверженной продолжению сотрудничества с Россией", — добавил эксперт.