Росатом и General Electric будут сотрудничать по цифровым технологиям

СОЧИ, 15 мая – РИА Новости. Машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" АО "Атомэнергомаш" и General Electric (GE) подписали во вторник на форуме "Атомэкспо-2018" меморандум о взаимопонимании в области внедрения цифровых технологий в производстве.

В соответствии с документом стороны планируют развивать стратегическое сотрудничество, направленное на повышение эффективности производства, оптимизацию технологических процессов, снижение издержек с помощью цифровых технологий.

Планируется, что стороны проведут текущую оценку цифровизации на предприятиях дивизиона, изучат возможности применения дополнительных цифровых решений на всех этапах производства и создадут дорожную карту цифровых преобразований. Пилотный проект по системной цифровизации будет осуществлен на предприятии "Атомэнергомаша" "Атоммаш" в Волгодонске (Ростовская область).

Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").