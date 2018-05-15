"Росатом" построит Центр ядерной науки и технологий в Замбии

СОЧИ, 15 мая — РИА Новости. АО "Государственный специализированный проектный институт" (входит в госкорпорацию "Росатом") во вторник на форуме "Атомэкспо-2018" подписал с министерством высшего образования Замбии контракт на проектирование и строительство в этой стране центра ядерной науки и технологий, передает корреспондент РИА Новости.

Как ожидается, работа этого центра будет способствовать технологическому развитию Замбии.

Россия и Замбия в феврале 2017 года в Москве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении центра ядерной науки и технологии на территории Замбии. Соглашение предусматривает строительство центра на базе многоцелевого исследовательского водо-водяного реактора мощностью до 10 МВт, оснащенного лабораториями и функциональными комплексами для проведения целого спектра научных изысканий.

В частности, центр позволит проводить исследования в области радиобиологии, наладить производство радиоактивных изотопов для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Использование на базе центра технологий облучения пищевых и сельскохозяйственных продуктов позволит увеличить срок их хранения, защитит от насекомых-вредителей и создаст условия для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции Замбии.

Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").