В Росатоме подтвердили приверженность выполнению сделки по Ирану

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Росатом остается привержен выполнению соглашения по Ирану как механизма контроля за нераспространением ядерного оружия, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы остаемся приверженцами плана СВПД вместе с европейскими странами и Китайской Народной Республикой", — сказал Лихачев журналистам на форуме "Атомэкспо-2018".

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").