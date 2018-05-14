В Росатоме подтвердили приверженность выполнению сделки по Ирану

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Росатом остается привержен выполнению соглашения по Ирану как механизма контроля за нераспространением ядерного оружия, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.