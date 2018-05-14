Глава ТВЭЛ оценила перспективы спроса на "противоаварийное" топливо

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Запросы на поставки нового, так называемого толерантного ядерного топлива, которое, как считается, поможет предотвращать аварии, подобные фукусимской, через несколько лет станут обязательной составляющей контрактов на поставки топлива для атомных станций, сообщила президент топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ Наталья Никипелова в понедельник на форуме "Атомэкспо-2018".

"Мы думаем, что года через 4-5 требования "толерантности" станут обычным требованием (заказчиков АЭС)", — сказала Никипелова.

Работы по созданию устойчивого к авариям толерантного ядерного топлива (accident tolerant fuel, ATF) в настоящее время активно идут в мире, стимулом к этому стала авария на японской АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года. Тогда после цунами, вызванного мощным землетрясением, обесточились энергоблоки станции, прекратилась подача охлаждающей воды в активные зоны их реакторов, произошел перегрев ядерного топлива. В результате повышения температуры циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) возникла так называемая пароциркониевая реакция, сопровождавшаяся выделением дополнительного большого количества тепла и водорода, который взорвался.

Практически сразу после этой аварии в странах с развитой атомной энергетикой активизировались разработки по предотвращению возможности возникновения пароциркониевой реакции, в том числе благодаря применению различных комбинаций оболочек твэлов и их начинки — топливных композиций. По мнению экспертов, страна, которая первой решит задачу создания эффективно работающего толерантного ядерного топлива, потеснит конкурентов на мировом рынке производителей топлива для АЭС.

Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

