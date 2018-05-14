В Росатоме разрабатывают "противоаварийное" топливо для западных реакторов

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ разрабатывает для ядерных реакторов АЭС зарубежного дизайна так называемое толерантное ядерное топливо, которое, как считается, поможет предотвращать аварии, подобные фукусимской, сообщила президент ТВЭЛ Наталья Никипелова в понедельник на форуме "Атомэкспо-2018".
"Мы разрабатываем толерантное топливо не только для российских реакторов ВВЭР, но и для (реакторов) PWR, у нас есть заказ и для (реакторов) BWR", — сказала Никипелова.
Ранее Никипелова сообщила в интервью РИА Новости, что разработками ТВЭЛ по толерантному топливу интересуются США.
Реакторы типа PWR (pressurized water reactors) — водо-водяной реактор (реактор с водой под давлением) — реакторы, использующие в качестве замедлителя и теплоносителя обычную воду. Давление необходимо для предотвращения образования пара.
Работы по созданию устойчивого к авариям толерантного ядерного топлива (accident tolerant fuel, ATF) в настоящее время активно идут в мире, стимулом к этому стала авария на японской АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года. Тогда после цунами, вызванного мощным землетрясением, обесточились энергоблоки станции, прекратилась подача охлаждающей воды в активные зоны их реакторов, произошел перегрев ядерного топлива. В результате повышения температуры циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) возникла так называемая пароциркониевая реакция, сопровождавшаяся выделением дополнительного большого количества тепла и водорода, который взорвался.
Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").