В Росатоме разрабатывают "противоаварийное" топливо для западных реакторов

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ разрабатывает для ядерных реакторов АЭС зарубежного дизайна так называемое толерантное ядерное топливо, которое, как считается, поможет предотвращать аварии, подобные фукусимской, сообщила президент ТВЭЛ Наталья Никипелова в понедельник на форуме "Атомэкспо-2018".

"Мы разрабатываем толерантное топливо не только для российских реакторов ВВЭР, но и для (реакторов) PWR, у нас есть заказ и для (реакторов) BWR", — сказала Никипелова.

Ранее Никипелова сообщила в интервью РИА Новости, что разработками ТВЭЛ по толерантному топливу интересуются США.

Реакторы типа PWR (pressurized water reactors) — водо-водяной реактор (реактор с водой под давлением) — реакторы, использующие в качестве замедлителя и теплоносителя обычную воду. Давление необходимо для предотвращения образования пара.

В реакторах типа BWR (boiling water reactor, "кипящий реактор") пар образуется непосредственно в активной зоне и направляется в турбину. В отличие от реакторов типа PWR, в BWR не поддерживается давление для предотвращения парообразования — тем самым нет необходимости в парогенераторе, но при этом необходимо поддерживать определенный режим работы — так, чтобы пар, который занимает больше объёма, чем вода, не вытеснял воду из активной зоны реактора.

Работы по созданию устойчивого к авариям толерантного ядерного топлива (accident tolerant fuel, ATF) в настоящее время активно идут в мире, стимулом к этому стала авария на японской АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года. Тогда после цунами, вызванного мощным землетрясением, обесточились энергоблоки станции, прекратилась подача охлаждающей воды в активные зоны их реакторов, произошел перегрев ядерного топлива. В результате повышения температуры циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) возникла так называемая пароциркониевая реакция, сопровождавшаяся выделением дополнительного большого количества тепла и водорода, который взорвался.

Практически сразу после этой аварии в странах с развитой атомной энергетикой активизировались разработки по предотвращению возможности возникновения пароциркониевой реакции, в том числе благодаря применению различных комбинаций оболочек твэлов и их начинки — топливных композиций. По мнению экспертов, страна, которая первой решит задачу создания эффективно работающего толерантного ядерного топлива, потеснит конкурентов на мировом рынке производителей топлива для АЭС.

Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").