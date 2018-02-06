На Ленинградской АЭС-2 запустили реактор первого энергоблока

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Одно из ключевых событий в российской атомной энергетике последних лет состоялось во вторник на новой российской Ленинградской АЭС-2 — там состоялся пуск реактора энергоблока №1.

"Шестого февраля 2018 года реакторная установка нового сверхмощного энергоблока №1 поколения "3+" Ленинградской АЭС-2 выведена на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ, менее 1%). В реакторе началась управляемая цепная реакция деления: аппаратура контроля нейтронного потока зафиксировала устойчивую нейтронную мощность реактора", — говорится в сообщении управления информации и общественных связей Ленинградской АЭС.

В таких случаях образно говорится, что реактор "начал жить".

В соответствии с программой физического пуска в течение ближайшей недели специалисты проведут целый ряд физических экспериментов — также при работе реактора на мощности менее 1%. Эти исследования необходимы для подтверждения надежности всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

После проведения экспериментов программа физического пуска энергоблока №1 с реактором ВВЭР-1200 будет завершена. Специалисты начнут подготовку к энергетическому пуску и опытно-промышленной эксплуатации. Во время этих заключительных этапов все оборудование энергоблока пройдет финальную проверку при работе на эксплуатационных параметрах, с выдачей электрической и тепловой энергии.

В соответствии с директивным графиком энергетический пуск энергоблока №1 ЛАЭС-2 и начало опытно-промышленной эксплуатации запланированы на весну текущего года.

Ленинградская АЭС-2 со временем заместит действующие энергоблоки Ленинградской АЭС с реакторами РБМК. В составе ЛАЭС-2 будут эксплуатироваться энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности.

Сегодня Ленинградская АЭС является крупнейшим производителем электроэнергии на северо-западе России. Станция вырабатывает около 50% электроэнергии в регионе. Ввод в эксплуатацию новых блоков ЛАЭС-2 позволит сохранить объем производства электроэнергии в этой части страны.