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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Рутений в воздухе не нес последствий людям, заявила международная комиссия

Сюжет:
Загрязнение воздуха в России изотопом рутений-106 (54)
20:2301.02.2018
(обновлено: 20:28 01.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкЗамер уровня радиации. Архивное фотоЗамер уровня радиации. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Появление радиоактивного изотопа рутения-106 в атмосфере ряда стран осенью 2017 года не несло никаких последствий для населения, к такому выводу пришла независимая международная научная комиссия, выводы которой обнародованы в четверг.

Учения имитирующие ЧС на объекте атомной отрасли ПО Маяк. архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Комиссия была создана в декабре 2017 года по инициативе научного руководителя Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) Российской академии наук и председателя Российской научной комиссии по радиационной защите члена-корреспондента РАН Виктора Иванова. Основная цель комиссии — определить происхождение изотопа рутения-106 (Ru-106), наблюдавшегося в европейских странах в сентябре—октябре 2017 года, и его возможное влияние на здоровье населения.

Комиссия представляет собой независимую группу ученых и специалистов из Франции, Финляндии, Швеции, Германии, Норвегии, Великобритании и России, в состав которой входят ведущие специалисты в области ядерной безопасности, аварийного реагирования и моделирования трансграничного переноса. В частности, в состав комиссии вошел заместитель директора по реагированию на чрезвычайные ситуации Института радиологической защиты и ядерной безопасности Франции (IRSN) Жан-Люк Лашом.

Первое совещание членов комиссии состоялось в среду в ИБРАЭ в Москве, сообщается на сайте института. Они обсудили результаты измерений и анализа распространения Ru-106 в сентябре—октябре 2017 года.

Рутений-106 (его период полураспада — 373,6 суток) не существует в природе, его получают для использования в медицине, а также для радиоизотопных источников энергии (автономные энергоисточники для морских навигационных маяков или для малых искусственных спутников Земли).

Выводы комиссии

На основе измерений, проведенных в европейских странах и в России, сделан вывод о том, что суммарная активность Ru-106, обнаруженная в воздухе в период с конца сентября до начала октября 2017 года, составляет примерно 100 терабеккерелей.

Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова. Архивное фото
© Фото : Министерство экологии Челябинской области
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"Исходя из имеющихся данных, комиссия пришла к выводу о том, что исключаются какие-либо последствия для здоровья населения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что модельные расчеты, выполненные в разных странах, согласуются друг с другом, однако из-за больших неопределенностей в настоящее время нет возможности сделать вывод о месте локализации рутениевого источника. Вместе с тем, гипотеза о "медицинском" происхождении Ru-106 (как медицинского терапевтического источника) может быть исключена, заключила комиссия.

В некоторых странах были проведены замеры активности другого радиоактивного изотопа — рутения-103 (Ru-103). "Соотношение активности Ru-106/Ru-103 было одинаковым и соответствующим величине, характерной для свежего отработавшего ядерного топлива", — указывается в сообщении.

Комиссия решила, что требуется собрать и проверить все имеющиеся данные, сформировать единую базу данных, и оценить качество этих данных. Кроме того, необходимо запросить Росгидромет о предоставлении данных по местным метеорологическим условиям и дополнительных данных по измерениям проб выпадений.

По данным Росгидромета, в конце сентября 2017 года в Челябинской области наблюдался специфический атмосферный феномен нисходящей циркуляции воздушного потока (из верхних в нижние слои атмосферы). Комиссия сочла, что эти данные должны быть приняты во внимание для дальнейшего рассмотрения.

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© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Также комиссия сочла необходимым провести дополнительные измерения в точках, находящихся выше (по отношению к направлению ветра) тех мест, где был обнаружен Ru-106 в Челябинской области. "Комиссия считает полезным получение измерений из Румынии по выпадениям Ru-106 ввиду обнаруженных там наибольших значений активности Ru-106", — отмечается в сообщении.

Кроме того, комиссия отметила, что на предприятиях госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область) и "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (Димитровград, Ульяновская область) Ростехнадзор провел инспекции, охватывающие период с августа по ноябрь 2017 года, которые не выявили никаких отклонений от нормальных технологических процессов.

Комиссия приняла решение работать открыто и информировать общественность о полученных результатах и выводах, отмечается в сообщении. Следующее заседание комиссии пройдет 11 апреля в Москве.

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Ядерные технологии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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i.ster
Кто бы сомневался что скажут иначе , ну прямо , как с чёрным снегом в Омске. Все в пределах нормы , а то что снег черный и народ мрёт как мухи на Урале , это всё от космической радиации и магнитных бурь.
20:42
01.02.2018
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