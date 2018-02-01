Рутений в воздухе не нес последствий людям, заявила международная комиссия

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Появление радиоактивного изотопа рутения-106 в атмосфере ряда стран осенью 2017 года не несло никаких последствий для населения, к такому выводу пришла независимая международная научная комиссия, выводы которой обнародованы в четверг.

Комиссия была создана в декабре 2017 года по инициативе научного руководителя Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) Российской академии наук и председателя Российской научной комиссии по радиационной защите члена-корреспондента РАН Виктора Иванова. Основная цель комиссии — определить происхождение изотопа рутения-106 (Ru-106), наблюдавшегося в европейских странах в сентябре—октябре 2017 года, и его возможное влияние на здоровье населения.

Комиссия представляет собой независимую группу ученых и специалистов из Франции, Финляндии, Швеции, Германии, Норвегии, Великобритании и России, в состав которой входят ведущие специалисты в области ядерной безопасности, аварийного реагирования и моделирования трансграничного переноса. В частности, в состав комиссии вошел заместитель директора по реагированию на чрезвычайные ситуации Института радиологической защиты и ядерной безопасности Франции (IRSN) Жан-Люк Лашом.

Первое совещание членов комиссии состоялось в среду в ИБРАЭ в Москве, сообщается на сайте института. Они обсудили результаты измерений и анализа распространения Ru-106 в сентябре—октябре 2017 года.

Рутений-106 (его период полураспада — 373,6 суток) не существует в природе, его получают для использования в медицине, а также для радиоизотопных источников энергии (автономные энергоисточники для морских навигационных маяков или для малых искусственных спутников Земли).

Выводы комиссии



На основе измерений, проведенных в европейских странах и в России, сделан вывод о том, что суммарная активность Ru-106, обнаруженная в воздухе в период с конца сентября до начала октября 2017 года, составляет примерно 100 терабеккерелей.

"Исходя из имеющихся данных, комиссия пришла к выводу о том, что исключаются какие-либо последствия для здоровья населения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что модельные расчеты, выполненные в разных странах, согласуются друг с другом, однако из-за больших неопределенностей в настоящее время нет возможности сделать вывод о месте локализации рутениевого источника. Вместе с тем, гипотеза о "медицинском" происхождении Ru-106 (как медицинского терапевтического источника) может быть исключена, заключила комиссия.

В некоторых странах были проведены замеры активности другого радиоактивного изотопа — рутения-103 (Ru-103). "Соотношение активности Ru-106/Ru-103 было одинаковым и соответствующим величине, характерной для свежего отработавшего ядерного топлива", — указывается в сообщении.

Комиссия решила, что требуется собрать и проверить все имеющиеся данные, сформировать единую базу данных, и оценить качество этих данных. Кроме того, необходимо запросить Росгидромет о предоставлении данных по местным метеорологическим условиям и дополнительных данных по измерениям проб выпадений.

По данным Росгидромета, в конце сентября 2017 года в Челябинской области наблюдался специфический атмосферный феномен нисходящей циркуляции воздушного потока (из верхних в нижние слои атмосферы). Комиссия сочла, что эти данные должны быть приняты во внимание для дальнейшего рассмотрения.

Также комиссия сочла необходимым провести дополнительные измерения в точках, находящихся выше (по отношению к направлению ветра) тех мест, где был обнаружен Ru-106 в Челябинской области. "Комиссия считает полезным получение измерений из Румынии по выпадениям Ru-106 ввиду обнаруженных там наибольших значений активности Ru-106", — отмечается в сообщении.

Кроме того, комиссия отметила, что на предприятиях госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область) и "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (Димитровград, Ульяновская область) Ростехнадзор провел инспекции, охватывающие период с августа по ноябрь 2017 года, которые не выявили никаких отклонений от нормальных технологических процессов.

Комиссия приняла решение работать открыто и информировать общественность о полученных результатах и выводах, отмечается в сообщении. Следующее заседание комиссии пройдет 11 апреля в Москве.