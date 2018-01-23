Росатом в феврале начнет строить стратегически важный урановый рудник

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Крупнейшее российское уранодобывающее предприятие ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО, Краснокаменск, Забайкальский край, входит в урановый холдинг АРМЗ госкорпорации "Росатом") планирует в середине февраля начать строительство своего нового уранового рудника №6, который позволит стабильно обеспечивать ураном атомную отрасль России.

Первые 389 миллионов рублей на строительство первого необходимого объекта инфраструктуры рудника №6, главной понизительной подстанции (ГПП), Росатом выделил в конце 2017 года.

"На сегодня на эту сумму проведены все конкурентные процедуры, определены подрядчики на проведение строительно-монтажных работ ГПП, линий электропередач, поставщики оборудования. Понятно, что обеспечение стройплощадки, а затем и самого рудника электроэнергией по постоянной схеме, должно быть первоочередным мероприятием. Сами работы предполагается начать в середине февраля", — сказал генеральный директор ППГХО Александр Глотов, слова которого цитируются в сообщении предприятия.

Первая очередь рудника должна быть введена в эксплуатацию в 2023 году.

Эксплуатационные запасы Аргунского и Жерлового месторождений Стрельцовского рудного поля, для освоения которых будет построен новый рудник, составляют около 40 тысяч тонн урана (35% от общего размера запасов ППГХО). Среднее содержание стратегического металла в них выше, чем на действующих рудниках, что позволяет гарантировать конкурентоспособную себестоимость производства.