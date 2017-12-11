Путин: Египет получит не только АЭС, но и доступ к современным технологиям

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи в Каире. 11 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи в Каире. 11 декабря 2017

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Египет при строительстве АЭС получит не только свою первую атомную электростанцию, но и доступ к самым современным и безопасным технологиям, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Особое внимание уделили нашей совместной работе в сфере энергетики. Это касается и углеводородов, и строительства первой в Египте атомной электростанции", — сказал Путин по итогам переговоров с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси.

По его словам, при реализации этого проекта "Египет не только получит атомную электростанцию, но и доступ к самым современным и безопасным технологиям".

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт.

Россия и Египет в понедельник в Каире подписали акты о вступлении в силу контрактов по проекту АЭС "Эд-Дабаа". В присутствии Путина и ас-Сиси эти документы подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер. Тем самым создана правовая основа для начала практической реализации проекта.