Атомная станция в Египте будет охраняться при помощи космических спутников

КАИР, 11 дек – РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Российская сторона будет участвовать в обеспечении безопасности района атомной электростанции в эд-Дабаа на Средиземном море в Египте с помощью искусственных космических спутников, сообщил РИА Новости член комитета по энергетике парламента Египта Аль-Бадри Ахмед Дэйф.

"Этот район будет контролироваться при помощи российской стороны с космических спутников, обеспечивая дополнительную гарантию безопасности", — сообщил он.

Владимир Путин в понедельник в Каире принял участие в церемонии подписания актов о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство при российском участии первой в Египте атомной электростанции в районе эд-Дабаа на Средиземном море.

Собеседник агентства также выразил уверенность, что безопасность станции будет обеспечена Египтом на самом высоком уровне. "Стандарты безопасности также контролируются на международном уровне. Уровень обеспечения безопасности подобных объектов в Египте очень высокий. Египетская армия с ее современным вооружением способна обеспечить такую тотальную безопасность", — указал он.