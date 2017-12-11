Глава Росатома назвал сроки строительства АЭС "эд-Дабаа" в Египте

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Строительство всех четырех блоков АЭС "Дабаа" в Египте планируется завершить к 2028-2029 гг, объем финансирования составит до 21 миллиарда долларов, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев, комментируя предстоящее в понедельник подписание актов о вступлении в силу контрактов на возведение атомной станции.

"В базовых цифрах мы видим объемы проекта — до 21 миллиарда долларов, срок строительства всех четырех блоков, думаю, подразумевает окончание его в 2028-2029 гг", — сказал Лихачев.

Глава Росатома напомнил, что в основе соглашений о строительстве станции и о межправительственном кредите заложено 85% финансирования всего объема строительства за счет российского кредита, остальные 15% — за счет средств египетской стороны.

По его словам, в результате подписания документов в понедельник вступят в силу все четыре контракта на возведение АЭС. Речь идет о современных блоках поколения 3+ общей мощностью в сумме до 5 ГВт. "Это очень серьезная добавка к энергобалансу Египта, поскольку вся генерация (в этой стране – ред.) на сегодняшний день составляет 31 ГВт, существуют большие дефициты. И, конечно, цена электричества здесь является весьма важной", — заметил глава Росатома. Он заключил, что "по масштабам влияния на российско-египетские отношения проект можно сравнить, наверное, только со строительством в свое время Асуанской плотины".

Лихачев констатировал, что речь идет и о создании новой высокотехнологичной отрасли в Египте. "Мы приступили к подготовке кадров, три египетских университета и МИФИ с нашей стороны готовят большую программу подготовки специалистов, в том числе с практикой, в том числе с получением навыков работы на российских станциях", — сказал руководитель Росатома.

Комментируя сроки подготовки контрактов, глава Росатома отметил, что этот процесс занял чуть менее двух лет, что для мировой практики "вполне приемлемые цифры". По словам Лихачева, для Египта проект такого масштаба носит уникальный характер, поэтому партнеры очень тщательно подходили к формированию взаимных обязательств. "Более того, мы подписываем сегодня контракт не только на строительство, но и на сервисное обслуживание, на работу с отработавшим ядерным топливом и на топливное обслуживание в горизонте 60 лет — на весь срок жизни станции", — заключил глава Росатома.