РУППУР (Бангладеш), 30 ноя — РИА Новости. АЭС "Руппур", срок эксплуатации которой может достигнуть 100 лет, станет первым этапом сотрудничества России и Бангладеш в сфере атомной энергетики, сообщил российским журналистам на площадке строительства АЭС "Руппур" генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Наша станция — это объект, жизненный цикл которого составляет не менее 100 лет. Сюда входит сервисное обслуживание, поставка топлива, — все это начало стратегического взаимодействия, которое без сомнения будет расширяться", — сказал Лихачев по итогам церемонии заливки первого бетона на энергоблоке номер один АЭС "Руппур", которая строится при помощи России в округе Пабна в Бангладеш.

Он добавил, что Россия и Бангладеш уже сотрудничают по нескольким направлениям, в том числе, оказывается содействие Бангладеш в создании собственного законодательства в ядерной области, осуществляется обучение специалистов.

"Нас сегодня интересует целый ряд направлений и в неэнергетической ядерной сфере — это медицина, создание центров радиационной обработки сельхозпродукции, центров ядерной науки и технологий, исследовательских реакторов", — добавил глава "Росатома".

"Тот блок, который мы строим здесь, это передовой, уникальный блок с точки зрения безопасности. В равной степени в нем сочетаются как традиционные, активные системы защиты блока, так и пассивные, которые не требуют участия персонала. Кроме того, это референтный блок; точно такой же у нас работает на Нововоронежской АЭС; ещё один мы запускаем на днях в Ленинградской области", — рассказал Лихачев.

Он подчеркнул, что строительство АЭС имеет ряд преимуществ и для российского бюджета — люди обеспечиваются работой, растет выручка российских предприятий, так как заказы размещаются на предприятиях Российской Федерации.

"Не менее 12 — 13 тысяч рабочих мест для российских специалистов — вот вклад бангладешской стройки. Кредит, выданный Бангладеш, будет возвращен России, причем с небольшими процентами", — добавил глава "Росатома".

"Сегодня премьер-министр (Шейх) Хасина сказала, что для Бангладеш задача обретения энергетической независимости, задача увеличения генерации электроэнергии сравнима с борьбой страны за независимость в 1971 году. Я думаю, это не аллегория, это действительно важнейший фактор в развитии страны", — отметил Лихачев.

"Два блока АЭС "Руппур" помогут Бангладеш справиться с энергодефицитом — даже останется запас для дальнейшего роста развития промышленности", — указал он.

"Большинство экспертов, большинство экономистов сходятся на том, что дополнительный рост ВВП страны может достигнуть 1,5-2%, если Бангладеш станет энергопрофицитной. АЭС окажет положительное влияние на качество жизни людей, на их уровень жизни. Темпы развития экономики Бангладеш достаточно велики, порядка 6-7% в последние пять лет. Я полагаю, что цель, которую поставило правительство Бангладеш — стать обществом среднего достатка в 2020-х годах, — просто неотрывно связана со строительством нашей станции на бангладешской земле", — сказал он.

В четверг на площадке строительства АЭС "Руппур" состоялась церемония заливки первого бетона, в ней приняли участие премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, а также министр науки и технологий страны Йефеш Осман, президент Группы компаний ASE Валерий Лимаренко. Бетон укладывается на укрепленное арматурой основание будущего реакторного зала. Заливка этого бетона символизирует начало активной фазы строительства АЭС. Начало эксплуатации первого энергоблока на "Руппуре" запланирован на 2023 год, второго энергоблока — на 2024 год.