Премьер Бангладеш поблагодарила Россию за помощь в строительстве АЭС

РУППУР (Бангладеш), 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина поблагодарила Россию за помощь в сооружении АЭС "Руппур".

"Я вновь выражаю благодарность правительству и народу России за постоянную поддержку", — сказала Шейх Хасина на церемонии, посвященной заливке первого бетона на строительной площадке энергоблока номер один этой АЭС, которая строится при помощи России в округе Пабна в Бангладеш.

Она отметила, что, когда ее правительство пришло к власти в 2009 году и решило возобновить проект "Руппур", который обсуждался с 1960-х годов, именно Россия согласилась помочь в его реализации, поскольку отношения двух стран имеют давнюю историю.

"Как настоящий друг Россия не только обеспечила нам материальную и моральную поддержку во время нашей войны за независимость в 1971 году, но также приняла участие в восстановлении разрушенной войной Бангладеш, после того как мы стали независимыми. Я вновь выражаю глубокую благодарность народу России", — добавила она.

"Мы будем строить здесь, в Бангладеш, с такой же любовью, с таким же вниманием, как строим для себя в России", — сказал в своей речи генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"У меня нет сомнения, что многие тысячи мегаватт, которые рождаются здесь, дадут импульс экономике, дадут новое качество развитию промышленности Бангладеш и, конечно же, новое качество жизни людей", — отметил он.

Лихачев подчеркнул, что прошедшая в четверг церемония заливки первого бетона на АЭС "Руппур" перевела Бангладеш в новое качество — страну, которая будет иметь собственную атомную энергетику. "То, что мы начали сотрудничество в атомной сфере, лишь подчеркивает уровень доверия, уровень высокого политического взаимодействия между нашими странами", — подчеркнул Лихачев.

В четверг на площадке строительства АЭС "Руппур" состоялась церемония заливки первого бетона, в ней приняли участие премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, а также министр науки и технологий страны Йефеш Осман, президент Группы компаний ASE Валерий Лимаренко. Бетон укладывается на укрепленное арматурой основание будущего реакторного зала. Заливка этого бетона символизирует начало активной фазы строительства АЭС. Пуск первого энергоблока на "Руппуре" запланирован на 2023 год, второго энергоблока — на 2024 год.