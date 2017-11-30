В Бангладеш состоялась заливка "первого бетона" в основание АЭС "Руппур"

РУППУР (Бангладеш), 30 ноя — РИА Новости. Церемония заливки первого бетона на энергоблоке номер 1 АЭС "Руппур", которая строится при помощи России в округе Пабна в Бангладеш, началась в четверг нажатием символической кнопки.

В церемонии приняли участие премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Среди гостей церемонии — министр науки и технологий страны Йефеш Осман, президент группы компаний ASE Валерий Лимаренко.

Бетон укладывается на укрепленное арматурой основание будущего первого реакторного зала станции. Заливка этого бетона символизирует начало активной фазы строительства АЭС. Пуск первого энергоблока на "Руппуре" запланирован на 2023 год, второго энергоблока на 2024 год.

Для торжественной церемонии на площадке строительства АЭС, расположенной на берегу реки Падма, собрались бангладешские политики, строители АЭС, в том числе из России, представители "Росатома", а также жители близлежащих регионов.

Для сооружения первой бангладешской АЭС выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200. Генеральным подрядчиком строительства выступает АО "Атомстройэкспорт" (входит в ГК "Росатом"). С началом этого строительства Бангладеш становится членом престижного клуба стран, развивающих ядерную энергетику. Как сообщили в "Росатоме", проект "Руппур" реализуется в рамках концепции глубоко эшелонированной защиты. Этот принцип позволяет смягчать последствия гипотетических аварий и гарантирует безопасность окружающей среды.

Выступая с приветственным словом перед участниками церемонии, глава "Росатома" Лихачев заявил, что "сегодня мы начинаем строить объект, жизненный цикл которого составит не менее 100 лет". "Это значит, что мы закладываем основы дружбы и сотрудничества не только для нас, но и для наших детей и внуков. Убежден, что развитие атомной энергетики благоприятно скажется на экономике вашей страны. Дополнительные мегаватты электроэнергии позволят развивать промышленность, создавать новые рабочие места, дадут дополнительные налоги", — сказал Лихачев.

Глава корпорации напомнил, что речь идет о строительстве "современной и надежной станции" поколения "три плюс" с двумя мощными реакторами ВВЭР-1200. "Такой энергоблок уже работает в России, на Нововоронежской станции. И совсем недавно авторитетный международный журнал Power признал его одним из лучших в мире за счет уникального сочетания активных и пассивных функций безопасности", — информировал он.

Вместе с тем, Лихачев отметил важность того фактора, что работа по подготовке кадровых специалистов для будущей станции ведется уже сейчас. "В России больше 70 студентов из Бангладеш обучаются по атомной специальности. И на следующий учебный год мы ждем новых талантливых ребят", — добавил глава "Росатома".

В свою очередь, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина отметила, что с началом строительства АЭС ее страна становится частью атомного мира, приближаясь к осуществлению своей давней мечты. "Это предмет для гордости бангладешского народа. "АЭС "Руппур" будет построена при помощи России с самыми современными на сегодняшний день технологиями", — заявила премьер.

АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Такой же проект реализуется на Нововоронежской АЭС-2 (НВАЭС-2). Как сообщили РИА Новости в "Росатоме", он полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. В текущем году влиятельное международное издание POWER внесло российский энергоблок НВАЭС-2 в тройку лучших атомных установок мира.

Проект АЭС реализуется в рамках концепции глубоко эшелонированной защиты — принципа, который позволяет смягчать последствия гипотетических технологических аварий и влияния человеческого фактора. Это также гарантирует сохранность окружающей среды. В настоящее время на стройплощадке задействованы 2200 человек, в том числе 450 российских специалистов. Согласно плану, пуск блока №1 АЭС "Руппур" намечен на 2023 год, блока №2 — на 2024 год.