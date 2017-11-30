В Бангладеш состоялась заливка "первого бетона" в основание АЭС "Руппур"

РУППУР (Бангладеш), 30 ноя — РИА Новости. Церемония заливки первого бетона на энергоблоке номер 1 АЭС "Руппур", которая строится при помощи России в округе Пабна в Бангладеш, началась в четверг нажатием символической кнопки.
Бетон укладывается на укрепленное арматурой основание будущего первого реакторного зала станции. Заливка этого бетона символизирует начало активной фазы строительства АЭС. Пуск первого энергоблока на "Руппуре" запланирован на 2023 год, второго энергоблока на 2024 год.
Для торжественной церемонии на площадке строительства АЭС, расположенной на берегу реки Падма, собрались бангладешские политики, строители АЭС, в том числе из России, представители "Росатома", а также жители близлежащих регионов.
Выступая с приветственным словом перед участниками церемонии, глава "Росатома" Лихачев заявил, что "сегодня мы начинаем строить объект, жизненный цикл которого составит не менее 100 лет". "Это значит, что мы закладываем основы дружбы и сотрудничества не только для нас, но и для наших детей и внуков. Убежден, что развитие атомной энергетики благоприятно скажется на экономике вашей страны. Дополнительные мегаватты электроэнергии позволят развивать промышленность, создавать новые рабочие места, дадут дополнительные налоги", — сказал Лихачев.
Вместе с тем, Лихачев отметил важность того фактора, что работа по подготовке кадровых специалистов для будущей станции ведется уже сейчас. "В России больше 70 студентов из Бангладеш обучаются по атомной специальности. И на следующий учебный год мы ждем новых талантливых ребят", — добавил глава "Росатома".
В свою очередь, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина отметила, что с началом строительства АЭС ее страна становится частью атомного мира, приближаясь к осуществлению своей давней мечты. "Это предмет для гордости бангладешского народа. "АЭС "Руппур" будет построена при помощи России с самыми современными на сегодняшний день технологиями", — заявила премьер.
Проект АЭС реализуется в рамках концепции глубоко эшелонированной защиты — принципа, который позволяет смягчать последствия гипотетических технологических аварий и влияния человеческого фактора. Это также гарантирует сохранность окружающей среды. В настоящее время на стройплощадке задействованы 2200 человек, в том числе 450 российских специалистов. Согласно плану, пуск блока №1 АЭС "Руппур" намечен на 2023 год, блока №2 — на 2024 год.