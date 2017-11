Росатом подписал с Бразилией меморандум о возможности строительства АЭС

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" в понедельник подписала меморандум о взаимопонимании с бразильскими компаниями Eletrobras и Eletronuclear (входит в Eletrobras) по развитию сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, сообщил департамент коммуникаций Росатома.

"Целью меморандума является развитие взаимовыгодного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, включая возможное сотрудничество по проекту строительства новых АЭС в Бразилии и поддержке жизненного цикла станций (текущая работа станции, ремонт, вывод из эксплуатации), обращение с ядерным топливом, продление эксплуатации существующих атомных электростанций, подготовку и обучение кадров, а также разработку программ по повышению информированности населения об атомных технологиях и их применении", — говорится в сообщении.

Меморандум предполагает создание рабочих групп для выработки конкретных совместных проектов, направленных на развитие сотрудничества между странами.

С российской стороны документ подписал первый замгендиректора – директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров, с бразильской стороны подписи подставили президент Eletrobras Уилсон Ферейра и президент Eletronuclear Леонам Сантос Гуимарайеш.

"В последние годы развитие сотрудничества между Россией и Бразилией получило новый импульс: у нас реализуются проекты в сфере ядерно-топливного цикла, развивается взаимодействие в сфере ядерной медицины. Подписание меморандума – логичное продолжение развития партнерства. С одной стороны, Бразилия имеет передовой опыт использования ядерных технологий и серьезные планы по дальнейшему развитию своей национальной атомной отрасли. С другой стороны, Росатом располагает уникальной экспертизой в сфере эксплуатации АЭС, лидирующие позиции в мире в строительстве АЭС на базе референтной и безопасной технологии ВВЭР. Это закладывает прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", – отметил Комаров, слова которого цитируются в сообщении.

В июле 2014 года сообщалось о готовности Росатома к участию в строительстве в Бразилии объектов по хранению и переработке отработавшего ядерного топлива. Тогда компания "Русатом Оверсиз" и одна из крупнейших бразильских строительных компаний Camargo Correa в рамках визита в страну президента РФ Владимира Путина подписали документ о сотрудничестве в области сооружения в Бразилии дополнительного объекта хранения отработавшего ядерного топлива и строительства в Бразилии атомной электростанции. Тот документ предполагает наращивание двустороннего взаимодействия в области атомной энергетики, в частности, по строительству инженерно-технических объектов на действующей бразильской АЭС "Ангра" и партнерству в отношении сооружения новых атомных блоков в Бразилии.

В феврале нынешнего года сообщалось, что компания Uranium One Inc. (входит в международный горнорудный дивизион Росатома Uranium One) победила в открытом международном тендере на поставку в 2017 году 982 тысяч фунтов (около 400 тонн) природного урана для бразильской Indústrias Nucleares do Brasil (INB), занимающейся производством топлива для АЭС.