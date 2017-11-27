Росатом подписал с Бразилией меморандум о возможности строительства АЭС

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" в понедельник подписала меморандум о взаимопонимании с бразильскими компаниями Eletrobras и Eletronuclear (входит в Eletrobras) по развитию сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, сообщил департамент коммуникаций Росатома.
Меморандум предполагает создание рабочих групп для выработки конкретных совместных проектов, направленных на развитие сотрудничества между странами.
С российской стороны документ подписал первый замгендиректора – директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров, с бразильской стороны подписи подставили президент Eletrobras Уилсон Ферейра и президент Eletronuclear Леонам Сантос Гуимарайеш.
"В последние годы развитие сотрудничества между Россией и Бразилией получило новый импульс: у нас реализуются проекты в сфере ядерно-топливного цикла, развивается взаимодействие в сфере ядерной медицины. Подписание меморандума – логичное продолжение развития партнерства. С одной стороны, Бразилия имеет передовой опыт использования ядерных технологий и серьезные планы по дальнейшему развитию своей национальной атомной отрасли. С другой стороны, Росатом располагает уникальной экспертизой в сфере эксплуатации АЭС, лидирующие позиции в мире в строительстве АЭС на базе референтной и безопасной технологии ВВЭР. Это закладывает прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", – отметил Комаров, слова которого цитируются в сообщении.
В феврале нынешнего года сообщалось, что компания Uranium One Inc. (входит в международный горнорудный дивизион Росатома Uranium One) победила в открытом международном тендере на поставку в 2017 году 982 тысяч фунтов (около 400 тонн) природного урана для бразильской Indústrias Nucleares do Brasil (INB), занимающейся производством топлива для АЭС.