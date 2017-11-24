Европа выделит дополнительные деньги на вывоз ОЯТ из Мурманской области

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ассамблея европейских стран-доноров в четверг на заседании в Лондоне одобрила выделение дополнительного финансирования для работ по подготовке к выгрузке новой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) атомных подводных лодок из хранилища бассейнового типа в Мурманской области, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия госкорпорации "Росатом" АО "Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности" (ФЦЯРБ).
На территории губы Андреева находятся тысячи отработавших топливных сборок. Этот огромный объем должен быть отправлен на переработку с соблюдением всех норм безопасности. В течение 15 лет совместными усилиями специалистов России, Норвегии, Швеции, Великобритании и Италии создавались системы обращения с ОЯТ в губе Андреева и его последующей транспортировки. Переработка отработавшего ядерного топлива будет идти на предприятии "Росатома" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область). Вывоз ОЯТ из губы Андреева начался в конце июня нынешнего года.
Сейчас в губе Андреева продолжается выгрузка ОЯТ из двух емкостей здания блоков сухого хранилища (БСХ), которую планируется завершить к 2023 году. Выгрузка из третьей емкости на настоящий момент не производится, так как ее радиационный фон превышает допустимые значения. Необходимо провести целый комплекс работ, чтобы подготовить ее к выгрузке отработавшего ядерного топлива. Предложения по проведению данных работ на этой емкости были представлены на Ассамблее доноров в Лондоне. Страны-доноры одобрили финансирование разработки проекта подготовки третьей емкости здания-укрытия БСХ к выгрузке ОЯТ.
"Ассамблея стран-доноров согласилась выделить средства на работы, необходимые для приведения здания-хранилища бассейна, в котором находятся дефектные сборки, в радиационно-безопасное состояние. Будет установлена дополнительная защита от радиационного излучения, тем самым снижена радиационное нагрузка, что позволит с минимальными дозовыми нагрузками приступить к монтажу оборудования для выгрузки отработавшего ядерного топлива", — отметил генеральный директор ФЦЯРБ Андрей Голиней, слова которого цитируются в сообщении.