Европа выделит дополнительные деньги на вывоз ОЯТ из Мурманской области

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ассамблея европейских стран-доноров в четверг на заседании в Лондоне одобрила выделение дополнительного финансирования для работ по подготовке к выгрузке новой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) атомных подводных лодок из хранилища бассейнового типа в Мурманской области, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия госкорпорации "Росатом" АО "Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности" (ФЦЯРБ).

На территории губы Андреева находятся тысячи отработавших топливных сборок. Этот огромный объем должен быть отправлен на переработку с соблюдением всех норм безопасности. В течение 15 лет совместными усилиями специалистов России, Норвегии, Швеции, Великобритании и Италии создавались системы обращения с ОЯТ в губе Андреева и его последующей транспортировки. Переработка отработавшего ядерного топлива будет идти на предприятии "Росатома" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область). Вывоз ОЯТ из губы Андреева начался в конце июня нынешнего года.

Сейчас в губе Андреева продолжается выгрузка ОЯТ из двух емкостей здания блоков сухого хранилища (БСХ), которую планируется завершить к 2023 году. Выгрузка из третьей емкости на настоящий момент не производится, так как ее радиационный фон превышает допустимые значения. Необходимо провести целый комплекс работ, чтобы подготовить ее к выгрузке отработавшего ядерного топлива. Предложения по проведению данных работ на этой емкости были представлены на Ассамблее доноров в Лондоне. Страны-доноры одобрили финансирование разработки проекта подготовки третьей емкости здания-укрытия БСХ к выгрузке ОЯТ.

"Ассамблея стран-доноров согласилась выделить средства на работы, необходимые для приведения здания-хранилища бассейна, в котором находятся дефектные сборки, в радиационно-безопасное состояние. Будет установлена дополнительная защита от радиационного излучения, тем самым снижена радиационное нагрузка, что позволит с минимальными дозовыми нагрузками приступить к монтажу оборудования для выгрузки отработавшего ядерного топлива", — отметил генеральный директор ФЦЯРБ Андрей Голиней, слова которого цитируются в сообщении.

На территории губы Андреева в начале 1960-х годов была создана 569-я береговая техническая база Северного флота, предназначенная для технологического обслуживания атомных установок его подводных лодок. После аварии в хранилище ОЯТ в 1982 году министерство обороны приняло решение о реконструкции всех объектов губы Андреева. В связи с изменившейся социально-политической обстановкой в стране проект не был завершен. Работы в губе Андреева возобновились в конце 1990-х годов с зарубежным финансированием. Основной целью проведения работ является улучшение экологической обстановки в Северо-Западном регионе.

Международная кооперация позволила значительно увеличить темпы работ по нормализации радиационной обстановки на объекте. Создание объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года" осуществлялось в сотрудничестве с правительствами Великобритании, Норвегии, Швеции, Италии, а также Еврокомиссией и фондом поддержки природоохранного партнерства "Северное измерение" (вкладчиками фонда являются Евросоюз, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Россия, Финляндия, Франция, Швеция, в качестве распорядителя фонда выступает Европейский банк реконструкции и развития). Общая сумма средств, выделенных на строительство инфраструктуры и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева, за период с 1999 года составила более 8 миллиардов рублей.