Новый стратегический урановый рудник начнет работу в России в 2023 году

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Первую очередь нового стратегически важного для российской атомной отрасли уранового рудника на Приаргунском производственном горно-химическом объединении (ППГХО, Краснокаменск Забайкальского края, входит в состав уранового холдинга госкорпорации Росатом АРМЗ) планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, выход на проектную мощность запланирован на 2026 год, сообщила пресс-служба АРМЗ.

Эксплуатационные запасы рудника №6 составляют около 38 тысяч тонн урана (35% от общего размера запасов ППГХО). В 2016 году Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект его строительства.

Как сообщил первый заместитель генерального директора — исполнительный директор АРМЗ Виктор Святецкий, проект будет выполнен в три этапа.

"Первый — строительство объектов инфраструктуры — должен быть реализован с 2017 по 2019 годы", — сказал Святецкий, слова которого приводятся в сообщении. Затем начнется строительство поверхностных шахтных комплексов, проведение горно-капитальных работ и техническое перевооружение гидрометаллургического завода ППГХО.

"В 2023 году будет введена в эксплуатацию первая очередь рудника и добыта первая тонна урановой руды", — сообщил Святецкий.

На третьем этапе, в 2024-2026 годах, комплекс горно-капитальных работ будет завершен, и к 2026 году объект выйдет на проектную мощность в 850 тысяч тонн руды в год.

Святецкий рассказал и о графике финансирования проекта. По решению инвестиционного комитета Росатома, первые 350 миллионов рублей на реализацию проекта уже выделены. Также одобрено проведение конкурентных процедур по выбору подрядчиков на строительство объектов инфраструктуры (автомобильная дорога, очистные сооружения шахтных вод и строительно-монтажные работы) на сумму в 2,9 миллиарда рублей, а также на закупку технологического оборудования (подъемные машины, главная вентиляционная установка) — на сумму примерно в 2,2 миллиарда рублей.

Также проект включен в государственную программу РФ "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" (подпрограмма "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе"). В рамках государственной поддержки строительства внешней инфраструктуры в форме субсидии средства в объеме до 2,5 миллиарда рублей планируется выделять из бюджета: 515,55 миллиона рублей — в 2018 году, 1,84 миллиарда рублей — в 2019 году, 109,2 миллиона рублей — в 2020 году.

Приаргунское производственное горно-химическое объединение, созданное в 1968 году на Стрельцовском рудном поле, занимает первое место в России по добыче урана. Добыча ведется подземным горным способом на базе действующих рудников. Переработка руды осуществляется на гидрометаллургическом заводе и на площадке кучного выщелачивания.