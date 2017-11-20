Организаторы "АтомЭко" рассказали о главных темах форума в Москве

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Экологические аспекты развития мировой энергетики станут главной темой предстоящего в Москве международного общественного форума-диалога и выставки "АтомЭко 2017", сообщили организаторы форума.

На пленарном заседании "Чистая энергия для будущих поколений" энергетика будущего будет обсуждаться с точки зрения экологии, экономики и устойчивого развития. Планируется, что в дискуссии примут участие министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин, заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, руководитель дивизиона по обращению с радиоактивными отходами Агентства по ядерной энергии ОЭСР Глория Квонг.

"Круглые столы" и сессии пройдут в рамках трех тематических треков: "Безопасность, ядерные технологии, экология", "Регулирование и охрана окружающей среды", "Общество и ядерная энергетика". На них будут обсуждаться современные вызовы и подходы к регулированию безопасности в области использования атомной энергии с учетом интересов общества и государства, вопросы создания замкнутого ядерно-топливного цикла как основы экологически чистой атомной энергетики, передовые технологии и лучшие практики в области обращения с радиоактивными отходами (РАО) и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ).

Также эксперты обсудят экологические аспекты развития Арктики, ликвидация ядерного наследия на объектах Северо-Запада России, опыт международного сотрудничества в решении сложных экологических задач, первые результаты новой федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы", совершенствование законодательства РФ в области охраны окружающей среды, современные форматы проведения общественных обсуждений и другие темы.

Одним из важных событий первого дня работы "АтомЭко 2017" станет обсуждение пятого национального доклада РФ о выполнении обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции о безопасности обращения с ОЯТ и о безопасности обращения с радиоактивными РАО. Доклад был опубликован госкорпорацией "Росатом" 13 ноября, причем впервые до его представления в МАГАТЭ. В обсуждении доклада примут участие эксперты и представители общественности. С пояснениями выступят директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов Росатома Олег Крюков, заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Игорь Линге и начальник управления Ростехнадзора Евгений Кудрявцев.

На выставочной площадке "АтомЭко 2017" будут представлены передовые технологии организаций Росатома по обращению с РАО, ОЯТ выводу из эксплуатации, по очистке различных сред, переработке общепромышленных и бытовых отходов.

Организаторы "АтомЭко 2017" — госкорпорация "Росатом", Ростехнадзор, общественный совет Росатома и общественный совет при Ростехнадзоре, соорганизатор – МАГАТЭ. Мероприятие пройдет при поддержке Минприроды РФ.

Генеральный информационный партнер "Атомэко 2017" — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").