Росатом договорился о строительстве АЭС и ядерного центра в Нигерии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россия и Нигерия подписали в понедельник на полях министерской встречи по мирному атому в столице ОАЭ Абу-Даби соглашения о развитии проектов по сооружению и эксплуатации АЭС и многоцелевого исследовательского ядерного центра на территории Нигерии, сообщила компания "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом").

Также стороны подписали "дорожную карту" о сотрудничестве в сфере мирного использования атомных технологий.

В рамках проведения технико-экономического обоснования проектов сооружения АЭС и исследовательского центра будет произведен выбор площадок для размещения, а также определены ключевые параметры реализации (мощность, комплектация, сроки и этапы реализации) и схемы финансирования, отмечается в сообщении.

Сотрудничество между Россией и Нигерией в области мирного атома началось в 2009 году с подписания соответствующего межправительственного соглашения. Далее были подписаны соглашения о сотрудничестве в проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации АЭС и ядерного центра с многоцелевым исследовательским реактором.