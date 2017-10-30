Глава Росатома отметил рост интереса к атомной энергетике по всему миру

АБУ-ДАБИ, 30 окт — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отметил рост интереса к атомной энергетике по всему миру за последние годы.

"Совместными усилиями миру удалось преодолеть фукусимский синдром (после аварии на японской АЭС "Фукусима" — ред.), по данным МАГАТЭ, на сегодняшний день десятки стран проявляют интерес к ядерной энергетике, новые перспективы ее использования в отдаленных малодоступных регионах открывают реакторы малой и средней мощности, растет спрос на сооружение исследовательских центров", — рассказал Лихачев, выступая на международной министерской конференции по атому в столице ОАЭ.

При этом он указал на "символичность" проведения первой атомной конференции на Ближнем Востоке, "в регионе, где многие страны приняли решение о запуске ядерных программ, в том числе в сотрудничестве с Россией".