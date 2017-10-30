Глава Росатома призвал активизировать сотрудничество по быстрым реакторам

АБУ-ДАБИ, 30 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Генеральный директор российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев предложил кардинально активизировать международное сотрудничество по быстрым реакторам.

"Мы убеждены, что будущее атомной энергетики неразрывно связано с замыканием ядерного топливного цикла, неотъемлемой частью которого являются быстрые реакторные технологии… Росатом уделяет особое внимание развитию таких направлений, мы создаем производственные мощности по переработке ОЯТ на территории России, ведем разработку нового уран-плутониевого топлива для возвращения продуктов переработки в ядерный топливный цикл, это позволит атомной энергетике быть востребованной многие годы. В связи с этим Росатом предлагает всем заинтересованным странам кардинально активизировать сотрудничество по тематике быстрых реакторов и замыкания ядерного топливного цикла", — заявил Лихачев в понедельник, выступая на открытии международной министерской конференции по атому в столице ОАЭ.

Он выразил уверенность, что замкнутый топливный цикл — не отдаленная перспектива, и такой комплексный продукт будет предложен рынку в течение 10-12 лет.

"Сегодня мы фактически находимся на первой стадии реализации этого проекта, замыкание топливного цикла позволит мирному атому стать экологически безопасным источником энергии с практически неисчерпаемым на многие тысячелетия ресурсом", — добавил глава Росатома.