Глава Росатома призвал к соблюдению режима ядерного нераспространения

АБУ-ДАБИ, 30 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Генеральный директор российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев считает необходимым обеспечение строжайшего соблюдение режимов ядерной безопасности и ядерного нераспространения.

"Как абсолютно верно подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ (Юкия) Амано, следует обеспечить строжайшее соблюдение режимов технической ядерной безопасности, а также ядерного нераспространения… Безопасность технологий и решений для нас не просто требование, а отсекающее условие реализации любого атомного проекта", — заявил Лихачев в понедельник, выступая на открытии международной министерской конференции по атому в столице ОАЭ.

По его мнению, мировая атомная отрасль является наиболее ответственной отраслью, соблюдающей принципы безопасного и устойчивого развития во всех сферах мировой промышленности.