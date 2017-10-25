На Украине второй энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к сети

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции подключен к энергосети, сообщила в среду оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".

Накануне второй энергоблок АЭС при наборе мощности отключился действием защиты, причины выясняются, радиационная обстановке в норме.

"Двадцать пятого октября 2017 года в 09.56 (совпадает с мск) энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после завершения проведения пусковых операций. Проводится набор мощности", — сообщили в пресс-службе компании.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.