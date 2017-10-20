Челябинские власти прокомментировали сообщения о выбросе рутения-106

ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Челябинская область, в том числе озерское ПО "Маяк", которое перерабатывает отработанное ядерное топливо, не являются источником выброса радиоактивного рутения-106, в то же время концентрация Ru-106 в ряде стран Европы на момент сообщений о фиксации выброса была достаточно высокой, заявил в пятницу замгубернатора региона Олег Климов.
Ведомство предположило, что источник якобы находится в РФ, на Южном Урале, при этом не уточнив, на основании чего сделаны подобные выводы. Лаборатории российских регионов заявили, что не фиксировали в последнее время в воздухе содержание рутения-106.
"На момент первых сообщений в Европе система мониторинга Росгидромета и система радиационного контроля Росатома наличие рутения-106 не фиксировали. В тоже время из стран Европы, (на основе данных), получаемых МАГАТЭ, в этот же период времени концентрация Ru-106 в Румынии составляла 145 тысяч микробеккерелей на кубический метр, в Италии – 54,3 тысячи, Украине – 40 тысяч микробеккерелей. На Урале и в Челябинской области – ноль. Выводы, где находился источник, напрашиваются сами собой", — цитирует пресс-служба губернатора слова Климова.
"Была проведена проверка, которая показала, что это не связано с деятельностью ПО "Маяк". Это был транзитный рутений", — добавил он.
Его источником не являлось ни одно предприятие, находящееся на территории Челябинской области, включая ПО "Маяк", заметил Климов, уточнив, что источник находился где-то за тысячи километров от Урала.