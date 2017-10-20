Челябинские власти прокомментировали сообщения о выбросе рутения-106

ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Челябинская область, в том числе озерское ПО "Маяк", которое перерабатывает отработанное ядерное топливо, не являются источником выброса радиоактивного рутения-106, в то же время концентрация Ru-106 в ряде стран Европы на момент сообщений о фиксации выброса была достаточно высокой, заявил в пятницу замгубернатора региона Олег Климов.

Немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации.

Ведомство предположило, что источник якобы находится в РФ, на Южном Урале, при этом не уточнив, на основании чего сделаны подобные выводы. Лаборатории российских регионов заявили, что не фиксировали в последнее время в воздухе содержание рутения-106.

"На момент первых сообщений в Европе система мониторинга Росгидромета и система радиационного контроля Росатома наличие рутения-106 не фиксировали. В тоже время из стран Европы, (на основе данных), получаемых МАГАТЭ, в этот же период времени концентрация Ru-106 в Румынии составляла 145 тысяч микробеккерелей на кубический метр, в Италии – 54,3 тысячи, Украине – 40 тысяч микробеккерелей. На Урале и в Челябинской области – ноль. Выводы, где находился источник, напрашиваются сами собой", — цитирует пресс-служба губернатора слова Климова.

По его словам, по данным челябинского управления Госкомгидромета, 25 сентября, до сообщения из Германии, были зафиксированы незначительные концентрации рутения-106 на некоторых постах контроля в Челябинской области. Полученные данные были в 20 тысяч раз меньше допустимой годовой дозы для человека по рутению, и не представляли какой-либо опасности для здоровья и жизни людей, уточнил он.

"Была проведена проверка, которая показала, что это не связано с деятельностью ПО "Маяк". Это был транзитный рутений", — добавил он.

Его источником не являлось ни одно предприятие, находящееся на территории Челябинской области, включая ПО "Маяк", заметил Климов, уточнив, что источник находился где-то за тысячи километров от Урала.

Рутений-106 используется в качестве источника излучения при раковой терапии. Реже рутений-106 используют в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые применяют в электроснабжении спутников. Вещество также может возникнуть при переработке ядерных тепловыделяющих элементов.