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Ядерные технологии
Ядерные технологии

В Москве почтили память одного из создателей атомной отрасли

14:3909.10.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВыставка 70 лет атомной отрасли. Цепная реакция успеха. Архивное фотоВыставка 70 лет атомной отрасли. Цепная реакция успеха. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В Москве прошла церемония, посвященная памяти одного из организаторов отечественной атомной отрасли Ричарда Согомоняна, внесшего большой вклад в создание промышленности обогащения урана, и 110-летие со дня рождения которого отмечается в понедельник.

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© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Члены объединенного Совета молодежи топливной компании ТВЭЛ госкорпорации "Росатом" в воскресенье возложили цветы к могиле Согомоняна на Введенском кладбище в Москве.

Ричард Амаякович Согомонян (09.10.1907 – 06.11.1981) с 1947 года работал в Первом главном управлении (ПГУ) при Совете Министров СССР, которое занималось координацией научно-технических исследований и инженерных разработок по всем направлениям советской атомной программы. В 1949-1953 годах занимал должность начальника производственно-технического отдела ПГУ, с 1953 по 1956 годы — заместителя начальника отдела Главного технического управления Министерства среднего машиностроения СССР (преемника ПГУ), а с 1956 по 1974 годы — начальника этого же отдела. Уже будучи на пенсии, Ричард Согомонян до конца своих дней  входил в состав контрольно-приемочной комиссии Минсредмаша и  отвечал за экспорт услуг по обогащению урана для зарубежных АЭС.

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Согомонян был награжден многочисленными премиями, орденами и медалями, среди которых Сталинская премия 1951 года "За большую организаторскую работу в создании оборудования, проектировании, сооружении и пуске заводов по обогащению урана". Закрытым постановлением комитета по Ленинским премиям в области науки и техники при Совете министров СССР в 1964 году Ричарду Согомоняну присуждена Ленинская премия с формулировкой "за выполнение специального задания правительства".

Ричард Согомонян сыграл чрезвычайно важную роль в проектировании, строительстве и пуске заводов по обогащению урана, которые в настоящее время входят в контур ТВЭЛ, отмечается в сообщении топливной компании.

110-летие со дня рождения Согомоняна и работа по увековечению памяти о нем – один из историко-гуманитарных проектов, который обсуждался во время недавнего визита делегации ТВЭЛ в Ереван на встречах с армянским студенчеством и молодыми специалистами Армянской АЭС, отметил директор департамента информационной политики и коммуникаций ТВЭЛ Александр Ужанов.

"На переговорах с ректором Российско-Армянского университета (РАУ) Арменом Дарбиняном было решено создать до 20 ноября 2017 года инициативную группу студентов и преподавателей армянских вузов под эгидой РАУ с консалтинговым участием ТВЭЛ и Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД РФ для проведения исследовательской работы по оценке вклада армянских ученых, конструкторов, производственников и государственных деятелей в становление и развитие отечественной атомной промышленности", — отметил Ужанов.

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