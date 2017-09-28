Путин отметил лидерство России в области использования мирного атома

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником, отметив лидирующие позиции страны в сфере использования мирного атома.

"Мы по праву гордимся историей отечественной атомной промышленности, многими поколениями ученых и специалистов. Благодаря их напряженному творческому труду, высочайшей компетентности и преданности делу — был заложен мощный потенциал отрасли, обеспечено лидерство нашей страны в сфере использования мирного атома", — говорится в поздравлении президента.

Путин подчеркнул, что сегодня атомная промышленность играет важную роль в укреплении энергобезопасности и обороноспособности государства, вносит значимый вклад в освоение арктических территорий и космоса, а также развитие фундаментальной, прикладной науки и высокотехнологичной медицины.

Президент выразил уверенность, что атомщики и впредь будут преумножать профессиональные традиции и эффективно работать во благо России и ее граждан.

Подробнее о дне атомной промышленности в России читайте в справке РИА Новости >>