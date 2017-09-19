Выполнение Ираном СВПД гарантирует выдачу заключения МАГАТЭ, заявил Карпов

ВЕНА, 19 сен — РИА Новости. Выполнение Ираном всех обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в том же духе, что он делал с момента имплементации соглашения, является гарантией скорого получения от МАГАТЭ расширенного заключения об исключительно мирной ядерной программе в стране. Об этом заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Алексей Карпов.

"Важным элементом (СВПД) является то, чтобы агентство выдало расширенное заключение, что его (Ирана) ядерная программа носит исключительно мирный характер и никакого переключения на иные цели не было замечено. Если Иран продолжит в таком же духе выполнять свои обязательства, то это произойдет уже в скором будущем", — сказал Карпов.

Российский дипломат убежден, что нет "никаких оснований для того, чтобы разрабатывать какие-то дополнительные условия дальнейшей жизни Ирана" — некие условия деятельности страны после того, как закончится реализация СВПД.

Он напомнил, что План рассчитан на 15 лет. "Но самый важный элемент для нас — это выдача агентством расширенного заключения, что должно произойти через пять-шесть лет, то есть, в 2021 году", — добавил Карпов.