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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Литва искусственно нагнетает напряженность вокруг БелАЭС, заявили в Минске

14:2414.09.2017
(обновлено: 14:59 14.09.2017)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкСтроительство Белорусской АЭС в Островце. Архивное фотоСтроительство Белорусской АЭС в Островце. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Литва продолжает искусственно нагнетать напряженность вокруг строительства Белорусской АЭС, заявил в четверг в Минске пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Макет Белорусской АЭС. Архивное фото
© Фото : ГУ "Дирекция строительства атомной электростанции"
Польша заявила, что не будет покупать энергию на Белорусской АЭС
В среду правительство Литвы утвердило подготовленный Минэнерго план действий по защите от угроз, которые, по мнению властей республики, могут исходить от строящейся рядом с городом Островец Белорусской атомной электростанции. Предлагается обеспечить условия, при которых на литовский рынок не попала бы электроэнергия, производимая третьими странами, в которых действуют небезопасные атомные станции.

"Это (утвержденный Вильнюсом план – ред.) — очередное подтверждение избранной нашим соседним государством отнюдь не соседской практики искусственного нагнетания напряженности вокруг проекта нашей АЭС. Вместо конструктивного диалога и поиска взаимной выгоды наши соседи предпочитают изобретать все новые меры, призванные продемонстрировать их непреклонность и готовность к противостоянию, всячески пытаются создать стройке скандальный имидж", — заявил Мирончик журналистам.

Он добавил, что не удивится, если "в самое ближайшее время ряд крупных западных СМИ найдут повод опубликовать обширные материалы на тему БелАЭС, естественно, с едва уловимым литовским акцентом".

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Ранее парламент Литвы постановил, что эта электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Кроме того, был принят закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Белоруссии.

Российские журналисты посетили строящуюся БелАЭС
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВ августе в Белоруссии побывала группа российских журналистов, специализирующихся на вопросах энергетики. Вместе с белорусскими коллегами они посетили строящуюся АЭС неподалеку от города Островец. Запуск первого блока АЭС намечен на конец 2019 года.Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
© РИА Новости / Юлия Чичерина
В августе в Белоруссии побывала группа российских журналистов, специализирующихся на вопросах энергетики. Вместе с белорусскими коллегами они посетили строящуюся АЭС неподалеку от города Островец. Запуск первого блока АЭС намечен на конец 2019 года.
© РИА Новости / Юлия Чичерина"Белоруссия сегодня не испытывает острой нехватки электроэнергии, но привлекательность атомной энергетики видится именно в дешевизне производства. Себестоимость "атомного электричества" в 1,5, а то и в два раза ниже", - рассказал замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.Замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк
© РИА Новости / Юлия Чичерина
"Белоруссия сегодня не испытывает острой нехватки электроэнергии, но привлекательность атомной энергетики видится именно в дешевизне производства. Себестоимость "атомного электричества" в 1,5, а то и в два раза ниже", - рассказал замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаНа строительстве АЭС работают более 400 студентов из России, Беларуси и Казахстана. "Каждый день приносит нам целый ворох впечатлений, а еще знания - они здесь для будущих атомщиков и строителей самое ценное приобретение", - говорит замкомандира Всебелорусской молодежной стройки Сергей Рогозин.Пресс-тур на строящуюся БелАЭС неподалеку от города Островец
© РИА Новости / Юлия Чичерина
На строительстве АЭС работают более 400 студентов из России, Беларуси и Казахстана. "Каждый день приносит нам целый ворох впечатлений, а еще знания - они здесь для будущих атомщиков и строителей самое ценное приобретение", - говорит замкомандира Всебелорусской молодежной стройки Сергей Рогозин.
© РИА Новости / Юлия Чичерина"Я в безопасности нашей АЭС не сомневаюсь. Анализ проекта показал, что он очень хорошо защищен от аварийных событий, природных катаклизмов", - ответил на вопрос журналистов главный инженер ГУ "Дирекция строительства АЭС" Анатолий Бондарь.Главный инженер ГУ Дирекция строительства АЭС Анатолий Бондарь
© РИА Новости / Юлия Чичерина
"Я в безопасности нашей АЭС не сомневаюсь. Анализ проекта показал, что он очень хорошо защищен от аварийных событий, природных катаклизмов", - ответил на вопрос журналистов главный инженер ГУ "Дирекция строительства АЭС" Анатолий Бондарь.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаНа данный момент строительно-монтажные работы развернуты на 123 из 130 объектов 1-го и 2-го энергоблоков БелАЭС. Основное энергооборудование для станции уже законтрактовано. Стоимость объекта оценивается в 10 млрд долларов. Россия предоставила кредит для финансирования 90% стоимости контрактов по строительству.Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
© РИА Новости / Юлия Чичерина
На данный момент строительно-монтажные работы развернуты на 123 из 130 объектов 1-го и 2-го энергоблоков БелАЭС. Основное энергооборудование для станции уже законтрактовано. Стоимость объекта оценивается в 10 млрд долларов. Россия предоставила кредит для финансирования 90% стоимости контрактов по строительству.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаНа АЭС активно работает Учебно-тренировочный центр. "С января 2016 года персонал занимается на полномасштабном тренажере – это точная копия щита управления энергоблоком, где можно отработать любую нештатную ситуацию",- рассказал замглавного инженера по подготовке персонала БелАЭС Владимир Горин.Учебно-тренировочный центр на БелАЭС
© РИА Новости / Юлия Чичерина
На АЭС активно работает Учебно-тренировочный центр. "С января 2016 года персонал занимается на полномасштабном тренажере – это точная копия щита управления энергоблоком, где можно отработать любую нештатную ситуацию",- рассказал замглавного инженера по подготовке персонала БелАЭС Владимир Горин.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаМатематическая модель тренажера предусматривает порядка 300 базовых и 1000 вспомогательных сценариев отклонения от нормальной работы. На нем можно воспроизвести любое развитие событий. Есть возможность получить информацию с действующих станций и "отработать" чужой опыт.Пресс-тур на строящуюся БелАЭС неподалеку от города Островец
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Математическая модель тренажера предусматривает порядка 300 базовых и 1000 вспомогательных сценариев отклонения от нормальной работы. На нем можно воспроизвести любое развитие событий. Есть возможность получить информацию с действующих станций и "отработать" чужой опыт.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВ машинном зале 1-го энергоблока основное оборудование уже находится на штатных местах. В середине марта здесь установили самый тяжелый элемент – статор генератора весом 440 тонн, его основная функция – преобразовывать механическую энергию вращения турбины в электрическую.Машинный зал 1-го энергоблока на БелАЭС
© РИА Новости / Юлия Чичерина
В машинном зале 1-го энергоблока основное оборудование уже находится на штатных местах. В середине марта здесь установили самый тяжелый элемент – статор генератора весом 440 тонн, его основная функция – преобразовывать механическую энергию вращения турбины в электрическую.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаЖурналисты посетили Объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны". "Институт является головной организацией — исполнителем Госпрограммы "Научное сопровождение развития атомной энергетики в РБ на 2009 – 2010 годы и на период до 2020 года", - сообщил его генеральный директор Андрей Кузьмин.Пресс-тур на строящуюся БелАЭС неподалеку от города Островец
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Журналисты посетили Объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны". "Институт является головной организацией — исполнителем Госпрограммы "Научное сопровождение развития атомной энергетики в РБ на 2009 – 2010 годы и на период до 2020 года", - сообщил его генеральный директор Андрей Кузьмин.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВ "Соснах" есть и музей с макетами важнейших проектов института, в том числе мобильной АЭС на колесном шасси. Реакторная установка получила название "Памир".Музей в институте энергетических и ядерных исследований Сосны
© РИА Новости / Юлия Чичерина
В "Соснах" есть и музей с макетами важнейших проектов института, в том числе мобильной АЭС на колесном шасси. Реакторная установка получила название "Памир".
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВход в института энергетических и ядерных исследований "Сосны" украшает памятный знак – экспозиция "Атом".Вход в института энергетических и ядерных исследований Сосны
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Вход в института энергетических и ядерных исследований "Сосны" украшает памятный знак – экспозиция "Атом".
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Белоруссия настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

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