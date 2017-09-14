Литва искусственно нагнетает напряженность вокруг БелАЭС, заявили в Минске

МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Литва продолжает искусственно нагнетать напряженность вокруг строительства Белорусской АЭС, заявил в четверг в Минске пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

В среду правительство Литвы утвердило подготовленный Минэнерго план действий по защите от угроз, которые, по мнению властей республики, могут исходить от строящейся рядом с городом Островец Белорусской атомной электростанции. Предлагается обеспечить условия, при которых на литовский рынок не попала бы электроэнергия, производимая третьими странами, в которых действуют небезопасные атомные станции.

"Это (утвержденный Вильнюсом план – ред.) — очередное подтверждение избранной нашим соседним государством отнюдь не соседской практики искусственного нагнетания напряженности вокруг проекта нашей АЭС. Вместо конструктивного диалога и поиска взаимной выгоды наши соседи предпочитают изобретать все новые меры, призванные продемонстрировать их непреклонность и готовность к противостоянию, всячески пытаются создать стройке скандальный имидж", — заявил Мирончик журналистам.

Он добавил, что не удивится, если "в самое ближайшее время ряд крупных западных СМИ найдут повод опубликовать обширные материалы на тему БелАЭС, естественно, с едва уловимым литовским акцентом".

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Ранее парламент Литвы постановил, что эта электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Кроме того, был принят закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Белоруссии.

Белоруссия настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.