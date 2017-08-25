Тегеран выступил с критикой позиции США относительно роли МАГАТЭ

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Тегеран выступил с критикой позиции США относительно роли Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), контролирующего исполнение Ираном положений "ядерной сделки", передает агентство Mehr.

В среду генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано обсудил с постпредом США при ООН Никки Хейли соблюдение Ираном ядерного соглашения. В ходе беседы Хейли выразила готовность США "обеспечить МАГАТЭ ресурсами, необходимыми для строгой проверки деятельности Ирана, связанной с атомом".

"Как было обозначено в письме (главы МИД Ирана Мохаммада Джавада) Зарифа к Амано и (высокому представителю ЕС по иностранным делам Федерике) Могерини, цели и результаты, оглашенные в ходе визита Хейли в Вену, противоречат различным статьям совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и резолюции ООН 2231 о роли МАГАТЭ и не соответствуют принципу независимости и ответственности агентства в защите конфиденциальной информации об иранских ядерных объектах", — говорится в заявлении постоянной миссии Ирана при МАГАТЭ.

Тегеран отметил, что сомнения США в полноценности и достоверности полученных агентством данных подрывают авторитет МАГАТЭ не только в решении вопроса о ядерной программе Ирана, но и в отношении других стран мира.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний. После этого президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе, если США продолжат расширять санкции. Также парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.