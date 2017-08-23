Еврокомиссия проведет оценку результатов стресс-тестов Белорусской АЭС

ОСТРОВЕЦ (Белоруссия), 23 авг — РИА Новости. Еврокомиссия проведет независимую оценку стресс-тестов, проведенных в ходе строительства Белорусской АЭС, завил замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.

"Сейчас (в Белоруссии) готовится национальный доклад по (проведенным на площадке АЭС) стресс-тестам. Мы согласились на независимую оценку (результатов — ред.) наших стресс-тестов Еврокомиссией", — сказал Михадюк в среду на брифинге в Островце.

Стресс-тесты — комплекс мероприятий, направленных на проверку соответствия проекта АЭС всем нормам безопасности. Проведенные МАГАТЭ ранее на Белорусской АЭС стресс-тесты подтвердили соответствие проекта атомной станции всем современным, самым строгим требованиям безопасности.

По словам Михадюка, со стороны Еврокомиссии сейчас создаются структуры, которые проведут оценку доклада.

Михадюк отметил, что в 2018 году на Белорусской АЭС пройдет комплексная миссия МАГАТЭ, а также партнерская проверка Всемирной организации операторов АЭС, которые оценят готовность атомной станции к началу эксплуатации.

"Мы ни от кого площадку станции не закрываем. Мы транспарентно и открыто ведем сооружение нашей станции. Безопасность при сооружении и эксплуатации станции — для нас главный, неприкасаемый приоритет", — подчеркнул замминистра.

Встреча российских журналистов с замминистра энергетики Белоруссии прошла в рамках пресс-тура на тему "Взаимодействие Белоруссии и России в атомной энергетике", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства, Национальным пресс-центром Республики Беларусь и МИА "Россия сегодня".

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной установленной электрической мощностью до 2400 МВт. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.