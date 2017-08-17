Росатом: Россия и КНР могут сотрудничать по мирному атому в третьих странах

ЛЯНЬЮНЬГАН (Китай), 17 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия и Китай могут сотрудничать по проектам мирного атома в третьих странах, рассказал журналистам вице-президент по проектам Южной Азии управляющей компании АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в Росатом) Андрей Лебедев.

"У нас могут быть и другие перспективы с Китаем – это наши совместные работы в третьих странах. Как вы знаете, у Росатома портфель заказов очень большой, поэтому ресурс строительный, он востребован, и абсолютно не исключено, что китайские коллеги могут в этой кооперации тоже поучаствовать", — рассказал Лебедев.

"Мы строим в странах, где строительные комплексы не всегда должным образом развиты, поэтому нам нужны партнеры, которые будут заходить и под нашим управлением по нашим проектам заниматься сооружением", — пояснил он.

Россия и Китай много лет активно взаимодействуют в области мирного атома. Тяньваньская АЭС — самый крупный действующий объект российско-китайского сотрудничества. В КНР с участием РФ построены энергоблоки №№ 1 и 2 этой станции с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый. Они введены в эксплуатацию в 2007 году.