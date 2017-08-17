Коммерческий пуск 3 блока Тяньваньской АЭС планируется в феврале 2018 года

ЛЯНЬЮНЬГАН (Китай), 17 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Коммерческий пуск построенного при участии России третьего энергоблока Тяньваньской АЭС на востоке Китая планируется на февраль 2018 года, подтвердил РИА Новости директор по проектам в Китае управляющей компании группы ASE АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в Росатом) Алексей Банник.

"Ожидаем, что коммерческий пуск состоится в феврале 2018 года", — рассказал Банник.

Россия и Китай много лет активно взаимодействуют в области мирного атома. Тяньваньская АЭС — самый крупный действующий объект российско-китайского сотрудничества. В КНР с участием РФ построены энергоблоки 1 и 2 этой станции с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый. Они введены в эксплуатацию в 2007 году.

Кроме того, обсуждается возможность совместного строительства блоков 7 и 8 Тяньваньской АЭС.