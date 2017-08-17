Росатом назвал сроки подписания соглашения по 7 и 8 блокам Тяньваньской АЭС

ЛЯНЬЮНЬГАН (Китай), 17 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Подписание рамочного соглашения между Россией и Китаем по строительству энергоблоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС планируется до конца года, подтвердил вице-президент по проектам Южной Азии управляющей компании АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" Андрей Лебедев.

"Седьмой-восьмой блоки мы оцениваем как очень устойчивую перспективу. Сейчас возобновились комплексные переговоры с китайскими коллегами по целому ряду вопросов, в том числе проектов блоков 7 и 8, они идут очень эффективно, явно нацелены люди на достижение результатов", — заявил Лебедев журналистам.

"Мы очень ожидаем, что, если мы в таком же темпе будем работать, в рамках этого года мы можем заключить рамочный контракт на блоки 7 и 8 Тяньваньской станции", — добавил он.

Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. В 2007 году было успешно завершено строительство энергоблоков №1 и 2 мощностью по 1000 МВт каждый, завершается строительство третьего и четвертого блоков с реакторами ВВЭР-1000. Начало коммерческой эксплуатации энергоблока №3 ТАЭС запланировано на 2018 год.