Росатом назвал сроки подписания соглашения по 7 и 8 блокам Тяньваньской АЭС

ЛЯНЬЮНЬГАН (Китай), 17 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Подписание рамочного соглашения между Россией и Китаем по строительству энергоблоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС планируется до конца года, подтвердил вице-президент по проектам Южной Азии управляющей компании АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" Андрей Лебедев.
"Мы очень ожидаем, что, если мы в таком же темпе будем работать, в рамках этого года мы можем заключить рамочный контракт на блоки 7 и 8 Тяньваньской станции", — добавил он.
Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. В 2007 году было успешно завершено строительство энергоблоков №1 и 2 мощностью по 1000 МВт каждый, завершается строительство третьего и четвертого блоков с реакторами ВВЭР-1000. Начало коммерческой эксплуатации энергоблока №3 ТАЭС запланировано на 2018 год.