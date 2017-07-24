"Росатом" подтвердил планы сдать БелАЭС летом 2020 года

МИНСК, 24 июл – РИА Новости, Нина Гурина. Строящаяся Белорусская АЭС, состоящая из двух энергоблоков, будет полностью введена в строй летом 2020 года, сообщил в понедельник гендиректор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы вчера работали на станции, обсудили положение дел. … Естественно, есть и узкие места, у нас есть ответы практически на все вопросы. Исходим мы из наших обязательств … всю станцию ввести в строй летом 2020 года", — сказал Лихачев во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он напомнил, что белорусская сторона поставила задачу построить в республике самую безопасную и современную станцию в Европе. "И "Росатом" действует исходя из этого пожелания и установки. Действительно, это новое поколение безопасности "3+", в мире аналогов нет. Это самый экономичный подход к строительству … не в ущерб качеству, безопасности, сроку строительства", — подчеркнул гендиректор корпорации.

В свою очередь Лукашенко предложил обсудить тему строительства АЭС с экономической, политической, моральной точек зрения. Он напомнил, что решение о строительстве АЭС далось Белоруссии нелегко из-за того, что республика сильно пострадала от катастрофы на Чернобыльской АЭС. "Фобии были сильные, но нам удалось их преодолеть, убедить население, что будущее за этим. … Это высочайшие технологии", — сказал белорусский лидер.

"Я детально посвящен в планы строительства и его ход…. Сегодня на встрече мы обсудим еще раз вопросы строительства АЭС, как ликвидировать узкие места, которые, естественно, при строительстве таких огромных объектов имеют место быть", — сказал Лукашенко.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.