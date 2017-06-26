Россия покажет преимущества "реакторов будущего", заявил ученый

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Российские атомщики могут в течение ближайших пяти лет продемонстрировать работающие технологии замыкания ядерного топливного цикла на базе реакторов на быстрых нейтронах и тем самом доказать преимущества этих технологий для развития атомной энергетики, считает научный руководитель проектного направления "Прорыв" Евгений Адамов.
"В течение пяти лет, я думаю, мы покажем преимущества замыкания (ядерного топливного) цикла и "быстрых" реакторов для реализации этих преимуществ", — сказал Адамов на открывшейся в понедельник в Екатеринбурге крупнейшей в истории международной конференции по ядерным реакторам на быстрых нейтронах и их топливным циклам FR17.
Выполняемый госкорпорацией "Росатом" проект "Прорыв" – один из главных современных мировых проектов в атомной энергетике. В рамках "Прорыва" предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах.
Конференция FR (от fast reactors, "быстрые реакторы") — глобальный международный форум, на который приезжают представители стран, которые занимаются тематикой этих установок, необходимых для развития атомной энергетики.
Этот форум, который пройдет 26-29 июня, будет экспертной площадкой для обмена информацией о международных и национальных программах по реакторам на быстрых нейтронах, о новых разработках в области "быстрых" реакторов и их топливных циклов. Организатором форума стало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при содействии госкорпорации "Росатом".