Россия покажет преимущества "реакторов будущего", заявил ученый

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Российские атомщики могут в течение ближайших пяти лет продемонстрировать работающие технологии замыкания ядерного топливного цикла на базе реакторов на быстрых нейтронах и тем самом доказать преимущества этих технологий для развития атомной энергетики, считает научный руководитель проектного направления "Прорыв" Евгений Адамов.

Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. Тем самым за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу ядерной энергетики, а также появится возможность значительно сократить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

"В течение пяти лет, я думаю, мы покажем преимущества замыкания (ядерного топливного) цикла и "быстрых" реакторов для реализации этих преимуществ", — сказал Адамов на открывшейся в понедельник в Екатеринбурге крупнейшей в истории международной конференции по ядерным реакторам на быстрых нейтронах и их топливным циклам FR17.

Выполняемый госкорпорацией "Росатом" проект "Прорыв" – один из главных современных мировых проектов в атомной энергетике. В рамках "Прорыва" предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах.

Конференция FR (от fast reactors, "быстрые реакторы") — глобальный международный форум, на который приезжают представители стран, которые занимаются тематикой этих установок, необходимых для развития атомной энергетики.

Этот форум, который пройдет 26-29 июня, будет экспертной площадкой для обмена информацией о международных и национальных программах по реакторам на быстрых нейтронах, о новых разработках в области "быстрых" реакторов и их топливных циклов. Организатором форума стало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при содействии госкорпорации "Росатом".