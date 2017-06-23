Лихачев: "Росатом" переведет чемпионат AtomSkills в режим постоянной работы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Отраслевой чемпионат "Росатома" AtomSkills будет переведен в режим постоянной работы, заявил в пятницу на закрытии мероприятия генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Второй отраслевой чемпионат AtomSkills был открыт в 2017 году в Екатеринбурге 19 июня. Закрытие состязаний и награждение победителей состоялось 23 июня.

"Мы будем развивать AtomSkills в России и в "Росатоме". Было проведено заседание управляющего совета проекта и решено перевести его в режим постоянной работы. Будем создавать новые компетенции и новые площадки", — сказал Лихачев.

Он добавил, что теперь специалисты корпорации будут готовиться к всероссийскому чемпионату WorldSkills, где примут участие в 12 номинациях. Кроме того, как отметил Лихачев, принято решение с 2018 года допускать к участию в AtomSkills студентов наравне с другими участниками.

AtomSkills — это отраслевой чемпионат рабочих и инженерных профессий атомной индустрии, который проводится на основе методики WorldSkills. Чемпионат объединяет все конкурсы профессионального мастерства, проводимые в отрасли, в единую систему подготовки и оценки профессионализма людей ключевых для Росатома профессий. Победители и призеры чемпионата в возрастной категории до 28 лет (включительно) получают возможность войти в состав отраслевой сборной для участия в WorldSkills Hi-Tech-2017 — российском национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности, который состоится 3-7 ноября в Екатеринбурге.